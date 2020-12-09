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إشادة ودعوة.. تصريحات جديدة من بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد

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إشادة ودعوة.. تصريحات جديدة من السيسي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد إشادة ودعوة.. تصريحات جديدة من بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد

مصراوي Masrawy

09:18 م الأربعاء 09 ديسمبر 2020


كتب- يوسف عفيفي:

أكد الرئيس عبدالفتاح ، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، على تمسك الدولة قيادة وشعبا بسيادة القانون ورفض كافة صور وممارسات الفساد وترسيخ قيم النزاهة وسياسة الشفافية، وأن الجميع بدون أي استثناء كلهم سواء أمام القانون.

وصرح السفير بسام راضي، متحدث رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس شدد على أن هذا هو المسار الذي انتهجته الدولة كأحد ركائز الحكم الرشيد منذ بدء مسيرة التنمية ومن أجل مستقبل أفضل لوطننا الغالي .

وأشاد الرئيس بمؤسسات الدولة المعنية لما تبذله من جهد متواصل في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، داعيا لبذل مزيد من الجهد لحماية مقدرات الوطن والشعب المصري.

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