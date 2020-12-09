أخبار عاجلة

مطبخ هالة - الأكلة اللي هتنسيكي برد الشتاء.. أسهل واسرع طريقة لعمل فتة العدس -
بقيمة تجاوزت 113 مليون ريال .. "أنوفست العقارية" تستحوذ على مساهمة أرض الفيحاء -
صور بانورامية.. "فيضة القلت" ومشاهد رائعة تأسر السكان والمسافرين بحفر الباطن -
بينها السعودية.. أبوظبي تعفي القادمين من 13 دولة من الحجر الصحي -
وسط التفاؤل بلقاح كورونا.. صعود في أسعار النفط -
5 علامات تعتبر إنذارات مبكرة عن إصابتك بـ"السكري".. انتبه لها -
"المشيطي": البرامج والنتائج التي تحققها وزارة الزراعة كانت بسواعد وطنية ١٠٠٪ -
شاهد.. تكثيف إنشاءات 6 منارات بالمسجد الحرام خلال الجائحة -
الشورى.. مطالبات عدة لمركز التعليم الإلكتروني -
"العسيري": المملكة كرّست جهودها لوضع الإنسان على رأس أولوياتها منذ بداية "كورونا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

السودان يقرر سحب الجنسية من 3548 شخصًا

Print
السودان يقرر سحب الجنسية من 3548 شخصًا السودان يقرر سحب الجنسية من 3548 شخصًا

مصراوي Masrawy

08:54 م الأربعاء 09 ديسمبر 2020

السودان - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الداخلية السودانية، أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أصدر قرارًا بتوصية من وزير الداخلية الفريق أول شرطة الطريفي أدريس، بسحب الجنسية السودانية بالتجنس، وإلغاء توجيهات سابقة من رئاسة الجمهورية، بمنح الجنسية السودانية بالتجنس لـ 3548 شخصًا.

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان اليوم الأربعاء، أن القرار نص على سحب الجنسية السودانية عن 112 شخصًا وعن جميع الأشخاص الذين اكتسبوا الجنسية السودانية عن طريقهم، كما تم إسقاط أسماء من قرارات سابقة بمنح الجنسية السودانية بالتجنس، لـ 3436 شخصًا، وردت أسماؤهم في قرارات جمهورية بمنح الجنسية السودانية بالتجنس، ولم يتم استيفاء شروط منح الجنسية لهم، ولم تكتمل بياناتهم.

وأشارت إلى أنه تم سحب الجنسية السودانية بالتجنس بسبب تقارير طبية سلبية، أو تقارير أمنية سلبية، أو منحت لهم بما يخالف شروط منح الجنسية السودانية بالتجنس، لافتة إلى أنه سيتم مخاطبة منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الانتربول"، ومخاطبة البعثات السودانية بالخارج بتفاصيل الأسماء، واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الست المصرية تكسب.. دعاء صنعت مهنتها وحولت الأوراق لورود

الست المصرية تكسب.. دعاء صنعت مهنتها وحولت الأوراق لورود

"التنمية المحلية" توقع بروتوكول عقد الاستشارات الخاصة بمصرف كتشنر

"التنمية المحلية" توقع بروتوكول عقد الاستشارات الخاصة بمصرف كتشنر

الرئيس المصري يتفقد الكلية الحربية

الرئيس المصري يتفقد الكلية الحربية

جزء من آخر حوار لـ الكاتب الكبير نبيل فاروق مع #من_مصر قبل وفاته

جزء من آخر حوار لـ الكاتب الكبير نبيل فاروق مع #من_مصر قبل وفاته

شبكة عيون الإخبارية