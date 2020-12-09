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: لافروف يلتقي نظيره الإماراتي في موسكو 14 ديسمبر

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روسيا: لافروف يلتقي نظيره الإماراتي في موسكو 14 ديسمبر : لافروف يلتقي نظيره الإماراتي في موسكو 14 ديسمبر

مصراوي Masrawy

08:37 م الأربعاء 09 ديسمبر 2020

- (أ ش أ)

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية سيرجي لافروف سيلتقي ويجري مباحثات مع نظيره الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان في موسكو يوم 14 ديسمبر الجاري.

وذكرت الخارجية الروسية في بيان نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، بعد لقاء نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف مع سفير الإمارات بموسكو "جرى خلال المباحثات مناقشة القضايا ذات الأولوية لمواصلة تعزيز العلاقات الروسية-الإماراتية، بما في ذلك وما يتعلق بالتحضير للمحادثات المقبلة في موسكو يوم 14 ديسمبر من هذا العام، بين وزيري خارجية الدولتين".

وأضاف البيان أن المباحثات تناولت تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية الراهنة مع التركيز على تطورات الوضع في سوريا وليبيا ومنطقة الخليج.

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مصراوي Masrawy

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