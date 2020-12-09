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تجديد حبس تشكيل عصابي بتهمة الاتجار في الحشيش بباب الشعرية

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تجديد حبس تشكيل عصابي بتهمة الاتجار في الحشيش بباب الشعرية تجديد حبس تشكيل عصابي بتهمة الاتجار في الحشيش بباب الشعرية

مصراوي Masrawy

09:04 م الأربعاء 09 ديسمبر 2020

كتب- طارق سمير:

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس تشكيل عصابي 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامهم بالاتجار بالمواد المخدرة.

كانت معلومات وردت للمقدم إسلام عبد العال، رئيس مباحث قسم شرطة باب الشعرية، تفيد قيام "إٕبراهيم.ك"، مسجل خطر، "محمد.ا"، مسجل خطر، "أحمد.ر"، عاطل بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمخدرات واتخاذهم من دائرة القسم وكرًا لترويج الحشيش.

وعقب استصدار إذن من النيابة العامة وبعمل العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة تمكن الرائد محمد وداد، معاون مباحث باب الشعرية، من ضبط المتهمين أثناء استقلالهم سيارة بجوار سور القديمة بدائرة القسم، وعثر بحوزتهم على 21 فرش حشيش، مبلغ مالي 2350 جنيه، سلاح أبيض "مطواة"، 4 هواتف محمولة.

واعترف المتهمون بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة البيع والهواتف المحمولة لتسهيل اتصالهم بعملائهم.

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