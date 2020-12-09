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إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بقنا

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إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بقنا إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بقنا

مصراوي Masrawy

08:41 م الأربعاء 09 ديسمبر 2020

قنا-عبدالرحمن القرشي :

أصيب 3 أشخاص بكسور، مساء اليوم الأربعاء، في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص ومركبتي "توك توك"، بمركز قوص جنوبي قنا.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا باصطدام ميكروباص بمركبتي توك توك، بمركز قوص، مما أسفر عن إصابة كل من علاء محمد علي، 20 عامًا، وأحمد محمود محمد، 17 عامًا، وأحمد مصطفى محمود، 16 عامًا، جرى نقلهم إلى مستشفى قوص المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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