"حولك".. "فروة" وزير السياحة تربك التوقعات

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أثار ظهور معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، وهو يرتدي "فروة" مكتوب عليها "حولك"، في إحدى المناسبات الخاصة، العديد من التساؤلات حول علاقة معاليه بتلك الكلمة التي شغلت الرأي العام في الأيام الماضية.

فلا تزال كلمة "حولك"، تثير جدلا واسعا منذ ظهورها الغامض قبل أيام. حيث ظهرت في بدايتها مع شبة نار، لتشعل توقعات وتخمينات حول علاقتها بالطاقة أو بالبيئة أو حتى بالذكريات، باتت اليوم ترفع سقف التوقعات حينا، وتفتح باب الحيرة حينا آخر، بعد أن بدأت في الظهور المباغت في أماكن لا يربطها مجال واحد، ومع أشخاص لا يجمعهم مكان عمل.

فمن الدرعية في قلب المملكة النابض، إلى مركز "إثراء" في شرق المملكة، إلى "العُلا" التاريخية، إلى العديد من المدن الأخرى، تظهر كلمة "حولك" دون سابق إنذار، وعبر مجموعة أشخاص لا يقلون غموضا عن شعارهم المثير.

فهل أصبحت "حولك" تشبه المسلّة المعدنية التي تظهر وتختفي في أماكن متفرقة من العالم في الآونة الأخيرة؟

سؤال بات يدور في أذهان البعض دون إجابة.. إلا أن ظهور معالي وزير السياحة مع كلمة "حولك" أعاد طرح الأسئلة دون أن يؤكد أي إجابات.

فهل "حولك" ذات علاقة بالسياحة أم بالطاقة أم بالثقافة أم بالاقتصاد؟ وما الرباط بين كل هؤلاء؟

إلى الآن لا توجد إجابات، سوى أن الرابط الوحيد لتلك الكلمة، هو أن "حولك" أصبحت حولك.

حولك