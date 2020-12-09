مدير مركز المعلومات الوطني: نعمل على الانتهاء من مشروع الهوية الرقمية

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"الوقيت" أشار إلى أنها ستكون الأحدث عالميًا وستشمل توقيعًا رقميًا

كشف مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام الوقيت عن الانتهاء من مشروع الهوية الرقمية حيث ستكون الأحدث عالميًا، وستشمل توقيعًا رقميًا.

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وأوضح في نشرة الرابعة في قناة العربية "نعد الناس سيرون منتجات جميلة جدًا في مجال الهوية الرقمية وهي كما أن لديك بطاقة أحوالك بشكل ورقي، لديك في الفضاء السيبراني هوية رقمية مشابهة تعرّف فيك".

وأضاف: لدينا منظومة نفاذ فيها أكثر من 10 ملايين مستخدم، ونريد أن نفعل العناصر الأخرى للهوية الرقمية سواء السمات الحيوية أو التوقيع الرقمي.

وشدد الوقيت على أن مجال أمن المعلومات خطر أحمر بالنسبة للمركز، مشيرًا إلى أن أنظمة المعلومات متكاملة لضمان الأمان لبنك المعلومات ويجري العمل على تعزيز مركز التعافي من الكوارث.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن تكون نسبة دخل الذكاء الاصطناعي في الناتج المحلي ما يقارب 12 ٪ بحلول 2030 والهيئة تعمل على تفعيل هذا المجال في القاطعين الحكومي والخاص.