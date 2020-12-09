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وزير الطيران: القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بدعم العلاقات الاقتصادية مع العراق

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وزير الطيران: القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بدعم العلاقات الاقتصادية مع العراق وزير الطيران: القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بدعم العلاقات الاقتصادية مع العراق

مصراوي Masrawy

08:40 م الأربعاء 09 ديسمبر 2020

كتب- محمد عبيد:

بحث الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، مع ناصر حسين بندر الشبلي وزير النقل العراقي والوفد رفيع المستوى المرافق له، آفاق التعاون بين البلدين في مجال صناعة النقل الجوي، والتعاون في مجال التدريب وصيانة وعمرة الطائرات بين شركتي للطيران والخطوط الجوية العراقية، ودراسة زيادة رحلات الشحن الجوي بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الطيران المدني مع الوفد العراقي، حيث اتفق الجانبان على تقديم كافة سبل الدعم لتحقيق أعلى استفادة وتذليل العقبات فيما بينهما.

وأكد وزير الطيران أن القيادة السياسية المصرية تولي اهتماماً كبيراً بدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقتين، مشيراً إلى أن توصيات اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين التي أقيمت بدولة العراق، والتي ترأسها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ونظيره العراقي مصطفى الكاظمي، أكدت على أهمية الاستفادة من الخبرات المصرية، وتقديم الدعم والمساندة الكاملة لقطاع الطيران المدني العراقي بما يساهم في إقامة شراكة استراتيجية بين البلدين ويحقق المصالح المشتركة بينهما.

وفي نفس السياق أعرب وزير النقل العراقي عن عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، وأن مصر تعد شريكا أساسيا في مساندة العراق.

وأشاد بما لمسه من إنجازات كبرى تحققت داخل قطاع الطيران المدني المصري من خلال تطوير البنية التحتية للمطارات المصرية، وتزويدها بأحدث الأجهزة والمعدات والتي تتوافق مع أحدث المعايير العالمية، بجانب تحديث أسطول الشركة الوطنية مصر للطيران.​

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