جمهور السوشيال ميديا.. ماذا قال نبيل فاروق في آخر تدوينة له؟

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

غيب الموت مساء اليوم، الكاتب الكبير نبيل فاروق، أحد أشهر كتاب الخيال العلمي والأدب البوليسي في مصر.

ولد فاروق في 9 فبراير 1956، وصدرت له مجموعة كبيرة من القصص عن المؤسسة العربية الحديثة في شكل كتب جيب، وقدّم عدة سلاسل قصصية من أشهرها ملف المستقبل، ورجل المستحيل، وكوكتيل 2000.

لاقت قصصه نجاحا كبيرا في العالم العربي، خاصة عند الشباب والمراهقين.

وقد جاءت آخر تدوينة كتبها فاروق على حسابه الرسمي في موقع تويتر كالتالي: ‏لم أعد أدري حقاً أنحن دولة قانون أم دولة سوشيال ميديا!.

وأضاف: جمهور السوشيال ميديا يبدو لي اليوم أشبه بجمهور الكوليزيوم في روما القديمة يتزاحم ويتهافت لمشاهدة مصارعين يريق بعضهم دماء البعض الآخر ويهللون كلما أريقت دماء أكثر!.. ترى إلى أين يقودنا هذا؟.. إلى أين؟.