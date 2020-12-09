أخبار عاجلة

مطبخ هالة - الأكلة اللي هتنسيكي برد الشتاء.. أسهل واسرع طريقة لعمل فتة العدس -
بقيمة تجاوزت 113 مليون ريال .. "أنوفست العقارية" تستحوذ على مساهمة أرض الفيحاء -
صور بانورامية.. "فيضة القلت" ومشاهد رائعة تأسر السكان والمسافرين بحفر الباطن -
بينها السعودية.. أبوظبي تعفي القادمين من 13 دولة من الحجر الصحي -
وسط التفاؤل بلقاح كورونا.. صعود في أسعار النفط -
5 علامات تعتبر إنذارات مبكرة عن إصابتك بـ"السكري".. انتبه لها -
"المشيطي": البرامج والنتائج التي تحققها وزارة الزراعة كانت بسواعد وطنية ١٠٠٪ -
شاهد.. تكثيف إنشاءات 6 منارات بالمسجد الحرام خلال الجائحة -
الشورى.. مطالبات عدة لمركز التعليم الإلكتروني -
"العسيري": المملكة كرّست جهودها لوضع الإنسان على رأس أولوياتها منذ بداية "كورونا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"التركي": الوعي وروح التنافس يحقق تراجعاً في العبث بمهرجان الإبل بأكثر من 20%

Print
"التركي": الوعي وروح التنافس يحقق تراجعاً في العبث بمهرجان الإبل بأكثر من 20% "التركي": الوعي وروح التنافس يحقق تراجعاً في العبث بمهرجان الإبل بأكثر من 20%
الإدارة أصدرت إجراءات صارمة ضد العابثين منها الاستبعاد والحرمان من المشاركة

سجل مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الخامسة تراجعاً ملحوظاً في حالات العبث بنسبة بلغت أكثر من 20 % عن النسخ السابقة.

وتفصيلاً، أوضح المتحدث الرسمي لمهرجان الإبل في نسخته الخامسة الدكتور خالد التركي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم الأربعاء، أن حالات العبث حققت تراجعاً كبيراً بأكثر من 20% مشيراً أن ذلك يعود لارتفاع الوعي وروح المنافسة الشريفة بسبب مركز الفحص الخارجي المتاح من قبل إدارة النادي، مبيناً أنه استفاد عدد كبير من هذه الخدمة للتأكد من خلو مشترياتهم من العبث.

وأضاف : بلغت حالات العبث في كأس النادي 13 حالة ، وشلفا ولي العهد 17 حالة، وسيف الملك 3 حالات وبيرق المؤسس خمس حالات فقط، وعدم رصد أي حالة في فئة نخبة النخبة من لون المجاهيم.

يذكر أن إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل قد أصدرت إجراءات صارمة ورادعة ضد العابثين منها الاستبعاد الفوري للمخالفين وحرمانهم من المشاركة ، بهدف محاربة العبث وتحقيق العدالة والشفافية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بقيمة تجاوزت 113 مليون ريال .. "أنوفست العقارية" تستحوذ على مساهمة أرض الفيحاء

بقيمة تجاوزت 113 مليون ريال .. "أنوفست العقارية" تستحوذ على مساهمة أرض الفيحاء

صور بانورامية.. "فيضة القلت" ومشاهد رائعة تأسر السكان والمسافرين بحفر الباطن

صور بانورامية.. "فيضة القلت" ومشاهد رائعة تأسر السكان والمسافرين بحفر الباطن

بينها السعودية.. أبوظبي تعفي القادمين من 13 دولة من الحجر الصحي

بينها السعودية.. أبوظبي تعفي القادمين من 13 دولة من الحجر الصحي

وسط التفاؤل بلقاح كورونا.. صعود في أسعار النفط

وسط التفاؤل بلقاح كورونا.. صعود في أسعار النفط

شبكة عيون الإخبارية