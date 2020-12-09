"التركي": الوعي وروح التنافس يحقق تراجعاً في العبث بمهرجان الإبل بأكثر من 20%

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الإدارة أصدرت إجراءات صارمة ضد العابثين منها الاستبعاد والحرمان من المشاركة

سجل مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الخامسة تراجعاً ملحوظاً في حالات العبث بنسبة بلغت أكثر من 20 % عن النسخ السابقة.

وتفصيلاً، أوضح المتحدث الرسمي لمهرجان الإبل في نسخته الخامسة الدكتور خالد التركي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم الأربعاء، أن حالات العبث حققت تراجعاً كبيراً بأكثر من 20% مشيراً أن ذلك يعود لارتفاع الوعي وروح المنافسة الشريفة بسبب مركز الفحص الخارجي المتاح من قبل إدارة النادي، مبيناً أنه استفاد عدد كبير من هذه الخدمة للتأكد من خلو مشترياتهم من العبث.

وأضاف : بلغت حالات العبث في كأس النادي 13 حالة ، وشلفا ولي العهد 17 حالة، وسيف الملك 3 حالات وبيرق المؤسس خمس حالات فقط، وعدم رصد أي حالة في فئة نخبة النخبة من لون المجاهيم.

يذكر أن إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل قد أصدرت إجراءات صارمة ورادعة ضد العابثين منها الاستبعاد الفوري للمخالفين وحرمانهم من المشاركة ، بهدف محاربة العبث وتحقيق العدالة والشفافية.