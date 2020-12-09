أخبار عاجلة

مطبخ هالة - الأكلة اللي هتنسيكي برد الشتاء.. أسهل واسرع طريقة لعمل فتة العدس -
بقيمة تجاوزت 113 مليون ريال .. "أنوفست العقارية" تستحوذ على مساهمة أرض الفيحاء -
صور بانورامية.. "فيضة القلت" ومشاهد رائعة تأسر السكان والمسافرين بحفر الباطن -
بينها السعودية.. أبوظبي تعفي القادمين من 13 دولة من الحجر الصحي -
وسط التفاؤل بلقاح كورونا.. صعود في أسعار النفط -
5 علامات تعتبر إنذارات مبكرة عن إصابتك بـ"السكري".. انتبه لها -
"المشيطي": البرامج والنتائج التي تحققها وزارة الزراعة كانت بسواعد وطنية ١٠٠٪ -
شاهد.. تكثيف إنشاءات 6 منارات بالمسجد الحرام خلال الجائحة -
الشورى.. مطالبات عدة لمركز التعليم الإلكتروني -
"العسيري": المملكة كرّست جهودها لوضع الإنسان على رأس أولوياتها منذ بداية "كورونا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

موسكو: اتهامات التجسس الموجهة لمواطن روسي في الدنمارك بلا دليل

Print
موسكو: اتهامات التجسس الموجهة لمواطن روسي في الدنمارك بلا دليل موسكو: اتهامات التجسس الموجهة لمواطن روسي في الدنمارك بلا دليل

مصراوي Masrawy

08:34 م الأربعاء 09 ديسمبر 2020

- (أ ش أ)

أعلنت الناطقة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن موسكو تعتبر الاتهامات الموجهة ضد المواطن الروسي المحتجز في الدنمارك غير مدعمة بأدلة، وأنها تشبه "مطاردة الأشباح".
ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، عن زاخاروفا قولها في إحاطة إعلامية: "تراقب وزارة الخارجية الروسية الوضع مع المواطن الروسي المحتجز في الدنمارك منذ شهر يوليو من هذا العام بتهمة العمل لصالح هيئات الأمن الروسية الخاصة وقد تم تزويده بمحام. وهو لا يقر بالتهمة الموجهة إليه".
وفي وقت سابق، اتهم مكتب المدعي العام الدنماركي مواطناً روسيًا مقيمًا في البلاد بنقل معلومات حول تقنيات الطاقة الدنماركية إلى الهيئات الأمنية الخاصة الروسية.
وأضافت زاخاروفا: "نعتبر الاعتقال وبدء المحاكمة مرحلة أخرى من الهستيريا المعادية لروسيا من جانب كوبنهاجن. مثل هذه الاتهامات التي لا أساس لها تشبه مطاردة الأشباح ما يعرض أنشطة المتخصصين الروس في الدنمارك للخطر".
وشددت: "نأمل أن تسود العدالة، رغم كل الطبيعة المنحازة للاتهامات ضد مواطننا".
وأوضحت زاخاروفا أن موظفي القسم القنصلي بالسفارة الروسية في الدنمارك قدموا المساعدة اللازمة للمواطن الروسي منذ لحظة اعتقاله، وزاروه مرارًا في مركز احتجاز المؤقت، وساعدوا على الاتصال مع الأقارب والأصدقاء.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
روسيا تختبر منظومات الدفاع الجوي في إحدى أحدث السفن الصاروخية

روسيا تختبر منظومات الدفاع الجوي في إحدى أحدث السفن الصاروخية

الست المصرية تكسب.. دعاء صنعت مهنتها وحولت الأوراق لورود

الست المصرية تكسب.. دعاء صنعت مهنتها وحولت الأوراق لورود

روسيا: إجراء أكثر من 83.1 مليون اختبار للكشف عن كورونا

روسيا: إجراء أكثر من 83.1 مليون اختبار للكشف عن كورونا

"التنمية المحلية" توقع بروتوكول عقد الاستشارات الخاصة بمصرف كتشنر

"التنمية المحلية" توقع بروتوكول عقد الاستشارات الخاصة بمصرف كتشنر

شبكة عيون الإخبارية