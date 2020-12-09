الرئيس الصومالي يبحث مع وزير بريطاني تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب

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مصراوي Masrawy

الصومال - (أ ش أ)

بحث الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو، اليوم الأربعاء، مع وزير دولة بريطانيا لشؤون أفريقيا جيمس دودريدج، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب والفساد.

وقد أطلع فرماجو، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية، الوزير البريطاني، على الخطط الناجحة لإعادة بناء القوات المسلحة ومكافحة الإرهاب والفساد، والتنمية الاقتصادية، وجهود المصالحة بالبلاد.

من جهته، أشاد الوزير البريطاني بالصومال لما حققته من إنجازات في عملية الإصلاح العسكري والنمو الاقتصادي والتخطيط الانتخابي.