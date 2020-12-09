أخبار عاجلة

مطبخ هالة - الأكلة اللي هتنسيكي برد الشتاء.. أسهل واسرع طريقة لعمل فتة العدس -
بقيمة تجاوزت 113 مليون ريال .. "أنوفست العقارية" تستحوذ على مساهمة أرض الفيحاء -
صور بانورامية.. "فيضة القلت" ومشاهد رائعة تأسر السكان والمسافرين بحفر الباطن -
بينها السعودية.. أبوظبي تعفي القادمين من 13 دولة من الحجر الصحي -
وسط التفاؤل بلقاح كورونا.. صعود في أسعار النفط -
5 علامات تعتبر إنذارات مبكرة عن إصابتك بـ"السكري".. انتبه لها -
"المشيطي": البرامج والنتائج التي تحققها وزارة الزراعة كانت بسواعد وطنية ١٠٠٪ -
شاهد.. تكثيف إنشاءات 6 منارات بالمسجد الحرام خلال الجائحة -
الشورى.. مطالبات عدة لمركز التعليم الإلكتروني -
"العسيري": المملكة كرّست جهودها لوضع الإنسان على رأس أولوياتها منذ بداية "كورونا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

أبرزها تجاوز السرعة.. حملة اليوم الواحد تُحرر 4 آلاف مخالفة مرورية بالمحافظات

Print
أبرزها تجاوز السرعة.. حملة اليوم الواحد تُحرر 4 آلاف مخالفة مرورية بالمحافظات أبرزها تجاوز السرعة.. حملة اليوم الواحد تُحرر 4 آلاف مخالفة مرورية بالمحافظات

مصراوي Masrawy

08:19 م الأربعاء 09 ديسمبر 2020

كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة الأخيرة بإشراف اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية عن ضبط 4974 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1876 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 262 مخالفة السير بدون تراخيص، 19 مخالفة شروط التراخيص، 26 مخالفة موقف عشوائي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الست المصرية تكسب.. دعاء صنعت مهنتها وحولت الأوراق لورود

الست المصرية تكسب.. دعاء صنعت مهنتها وحولت الأوراق لورود

"التنمية المحلية" توقع بروتوكول عقد الاستشارات الخاصة بمصرف كتشنر

"التنمية المحلية" توقع بروتوكول عقد الاستشارات الخاصة بمصرف كتشنر

الرئيس المصري يتفقد الكلية الحربية

الرئيس المصري يتفقد الكلية الحربية

جزء من آخر حوار لـ الكاتب الكبير نبيل فاروق مع #من_مصر قبل وفاته

جزء من آخر حوار لـ الكاتب الكبير نبيل فاروق مع #من_مصر قبل وفاته

شبكة عيون الإخبارية