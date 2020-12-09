أبرزها تجاوز السرعة.. حملة اليوم الواحد تُحرر 4 آلاف مخالفة مرورية بالمحافظات

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة الأخيرة بإشراف اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية عن ضبط 4974 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1876 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 262 مخالفة السير بدون تراخيص، 19 مخالفة شروط التراخيص، 26 مخالفة موقف عشوائي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.