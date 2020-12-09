حفر الباطن .. تواصل تنظيف الطرق ومعالجة المواقع المتضررة من جرّاء الأمطار والسيول

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"العتيبي" يشدد على التفاعل السريع مع البلاغات حفاظًا على الأرواح والممتلكات

واصلت أمانة محافظة حفر الباطن ممثلة بفرق الصيانة الميدانية التابعة لها وبشكل مكثف تنظيف وفتح الطرق وإزالة الأتربة التي جرفتها الأمطار والسيول إلى قارعة الطريق ومعالجة المواقع المتضررة من جرّاء الأمطار الغزيرة التي هطلت على المحافظة.

فيما وقف أمين محافظة حفر الباطن المهندس خلف العتيبي على أعمال الاحتواء والمعالجة الجارية، وتنظيف الطرق وإزالة الأتربة والرمال التي جرفتها الأمطار كما اطلع على جهود البلديات الفرعية لمعالجة آثار الأمطار الأخيرة التي هطلت بغزارة، مشددًا على ضرورة التفاعل السريع مع كل البلاغات الواردة ومعالجتها للتيسير على المواطنين والحفاظ على الأرواح والممتلكات.