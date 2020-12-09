أخبار عاجلة

مطبخ هالة - الأكلة اللي هتنسيكي برد الشتاء.. أسهل واسرع طريقة لعمل فتة العدس -
بقيمة تجاوزت 113 مليون ريال .. "أنوفست العقارية" تستحوذ على مساهمة أرض الفيحاء -
صور بانورامية.. "فيضة القلت" ومشاهد رائعة تأسر السكان والمسافرين بحفر الباطن -
بينها السعودية.. أبوظبي تعفي القادمين من 13 دولة من الحجر الصحي -
وسط التفاؤل بلقاح كورونا.. صعود في أسعار النفط -
5 علامات تعتبر إنذارات مبكرة عن إصابتك بـ"السكري".. انتبه لها -
"المشيطي": البرامج والنتائج التي تحققها وزارة الزراعة كانت بسواعد وطنية ١٠٠٪ -
شاهد.. تكثيف إنشاءات 6 منارات بالمسجد الحرام خلال الجائحة -
الشورى.. مطالبات عدة لمركز التعليم الإلكتروني -
"العسيري": المملكة كرّست جهودها لوضع الإنسان على رأس أولوياتها منذ بداية "كورونا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تقدُّم طلاب المملكة في اختبارات "التيمز" الدولي لعام 2019م

Print
تقدُّم طلاب المملكة في اختبارات "التيمز" الدولي لعام 2019م تقدُّم طلاب المملكة في اختبارات "التيمز" الدولي لعام 2019م
"الحميدان": ما حققه طلابنا تأكيد لمكانة وريادة

تقدُّم طلاب المملكة في اختبارات

عبَّر عدنان الحميدان، رئيس جامعة جدة، عن بالغ سعادته وغبطته بما تحقق للمملكة من إنجاز عالمي بمناسبة تقدُّم طلاب السعودية في اختبارات "التيمز" الدولي لعام 2019م في جميع المؤشرات الأساسية، مقارنة بعام 2015م، وحصولها على مركز متقدم بين دول مجموعة العشرين.

وقال "الحميدان": "هذا الإنجاز يُعتبر تتويجًا لمكانة السعودية العالمية، ودورها الريادي المتنامي في المجالات كافة".

وأضاف: "هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا توفيق الله -عز وجل-، ثم دعم القيادة الرشيدة التي جعلت من الاهتمام والارتقاء بالإنسان السعودي المرتكز الأساس لكل خططها وأهدافها التنموية، وفي كل الظروف والأحوال، إلى جانب حرص الطلاب وأولياء أمورهم ومعلميهم على تحقيق مثل هذا المستوى من التميز والإنجاز".

ورفع "الحميدان" بهذه المناسبة -باسمه وباسم منسوبي جامعة جدة- التهنئة لوزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ، وقيادات الوزارة، والمشرفين، على تحقيق هذا الإنجاز الذي يضاف إلى سجل التميز والإنجازات المتتالية للوطن وأبنائه، وفي ظل الرؤية الطموحة التي تستهدف رخاء وتقدُّم البلاد، وبناء قادة جيل المستقبل.رئيس جامعة جدة عدنان الحميدان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بينها السعودية.. أبوظبي تعفي القادمين من 13 دولة من الحجر الصحي

بينها السعودية.. أبوظبي تعفي القادمين من 13 دولة من الحجر الصحي

بينها السعودية.. أبوظبي تعفي القادمين من 13 دولة من الحجر الصحي

بينها السعودية.. أبوظبي تعفي القادمين من 13 دولة من الحجر الصحي

عكاظ" السعودية تؤكد أهمية إجهاض المشروع الإيراني في اليمن

عكاظ" السعودية تؤكد أهمية إجهاض المشروع الإيراني في اليمن

الرياض السعودية: الاستنكار الدولي للسلوك الإيراني بات أشدّ وضوحاً وأكثر صرامة

الرياض السعودية: الاستنكار الدولي للسلوك الإيراني بات أشدّ وضوحاً وأكثر صرامة

شبكة عيون الإخبارية