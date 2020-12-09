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غدا.. الأهرام تنظم احتفالية كبرى لدعم مبادرة " أولاً.. لا للتعصب"

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غدا.. الأهرام تنظم احتفالية كبرى لدعم مبادرة "مصر أولاً.. لا للتعصب" غدا.. الأهرام تنظم احتفالية كبرى لدعم مبادرة " أولاً.. لا للتعصب"

مصراوي Masrawy

07:52 م الأربعاء 09 ديسمبر 2020

كتب- مصراوي:

تنطلق من أمام مؤسسة الأهرام غدا الخميس 10 ديسمبر 2020 احتفالية كبرى في إطار مبادرة ( أولاً.. لا للتعصب) بمناسبة بدء انطلاق الدوري العام لكرة القدم وصولاً إلى دعوة النقاد الرياضيين والإعلاميين في مجال الرياضة لنبذ التعصب والانحياز وبداية مرحلة جديدة قوامها التعاون المشترك، بهدف إنجاح الموسم الجديد.

تبدأ الاحتفالية في الخامسة مساءً من أمام مؤسسة الأهرام بعرض موسيقى وزارة الشباب والرياضة، وبحضور وزير الشباب والرياضة ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، يعقبها إنارة مبنى الأهرام ويعقب ذلك عقد لقاء فكري في قاعة نجيب محفوظ تلقى فيه كلمات قصيرة عن تناول خطة وزارة الشباب للموسم الجديد، والضوابط الإعلامية للتصدي لأي مخالفات تحدث وخطة التليفزيون المصري لنقل المباريات والسياسات والأكواد الخاصة بالنشر في البرامج والصحف.

ويعقب ذلك حفل من كورال وزارة الشباب والرياضة.

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مصراوي Masrawy

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