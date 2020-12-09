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تصل لـ 50%.. "الأرصاد" تكشف أماكن سقوط الأمطار خلال 6 أيام مقبلة

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تصل لـ 50%.. "الأرصاد" تكشف أماكن سقوط الأمطار خلال 6 أيام مقبلة تصل لـ 50%.. "الأرصاد" تكشف أماكن سقوط الأمطار خلال 6 أيام مقبلة

مصراوي Masrawy

07:46 م الأربعاء 09 ديسمبر 2020


كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة خلال الفترة من الخميس وحتى الثلاثاء المقبل 15 ديسمبر 2020.

وجاءت الأماكن على النحو التالي:

الخميس 10 ديسمبر
أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة (30%) على بعض المناطق من السواحل الغربية.
شبورة مائية على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
نشاط رياح ورمال مثارة: على بعض المناطق من غرب البلاد (السلوم – سيدي براني- سيوة).

الجمعة 11 ديسمبر
أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة (30%) على بعض المناطق من السواحل الغربية.
شبورة مائية على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

السبت 12 ديسمبر
أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة (40%)، على بعض المناطق من السواحل الغربية (الإسكندرية – مطروح - السلوم).
شبورة مائية على بعض المناطق من الوجه البحري والقاهرة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
نشاط رياح ورمال مثارة: على بعض المناطق من غرب البلاد (السلوم - سيدي براني - سيوة).

الأحد 13 ديسمبر
أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة (50%) على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية (الإسكندرية – مطروح - الضبعة - السلوم).
نشاط رياح ورمال مثارة: على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.

الاثنين 14 ديسمبر
أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية (الإسكندرية – مطروح - الضبعة - السلوم - رشيد - بلطيم).
أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية (دمياط - بورسعيد - العريش - رفح)
أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من الوجه البحري (كفرالشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية).
نشاط رياح ورمال مثارة على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.

الثلاثاء 15 ديسمبر
أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية – مطروح - الضبعة - السلوم - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح).
أمطار متوسطة على بعض المناطق من الوجه البحري (كفرالشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية).
أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة ومدن القناة.

واختتم بيان الأرصاد، بالتشديد على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار.

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