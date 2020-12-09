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لبنان: عون سلم الحريري طرحًا حكوميًا لتوزيع الوزارات

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لبنان: عون سلم الحريري طرحًا حكوميًا لتوزيع الوزارات لبنان: عون سلم الحريري طرحًا حكوميًا لتوزيع الوزارات

مصراوي Masrawy

08:01 م الأربعاء 09 ديسمبر 2020

لبنان - (أ ش أ)

ذكرت رئاسة الجمهورية اللبنانية، أن رئيس البلاد ميشال عون، سلم رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، خلال اللقاء الذي جمعهما عصر اليوم، طرحًا حكوميًا متكاملاً يتضمن توزيعًا للحقائب على أساس "مبادىء واضحة".

وأشارت الرئاسة اللبنانية، في بيان مقتضب مساء اليوم الأربعاء، إلى أن رئيس الجمهورية اتفق ورئيس الوزراء المكلف، على دراسة الاقتراحات المقدمة من كلا الطرفين ومتابعة التشاور لمعالجة الفروقات بين هذه الطروحات.

وكان الحريري قد توجه عصر اليوم إلى قصر بعبدا الجمهوري، حيث قدم لرئيس الجمهورية تشكيلة حكومية كاملة تضم 18 وزيرا، قال إنهم جميعًا من أصحاب الاختصاص (خبراء) والكفاءة وبعيدين عن أي انتماء حزبي، وأن عون وعده بدراسة التشكيلة الحكومية المقترحة على أن يكون هناك لقاء آخر يجمعهما.

وكُلف زعيم "تيار المستقبل" سعد الحريري برئاسة وتشكيل الجديدة للبنان، في ضوء ما أسفرت عنه نتيجة الاستشارات النيابية الملزمة التي أجريت في 22 أكتوبر الماضي، وأفضت إلى اختيار 65 نائبًا من أصل 120 عضوًا بمجلس النواب للحريري لتولي المنصب.

ويشهد لبنان شغورًا حكوميًا منذ نحو 4 أشهر، وذلك بعدما تقدم الدكتور حسان دياب رئيس حكومة تصريف الأعمال الحالية، باستقالة الحكومة في 10 أغسطس الماضي، على وقع تداعيات الانفجار المدمر الذي وقع بميناء بيروت البحري وطالت أضراره عموم العاصمة بيروت، وتفاقم الأزمات الاقتصادية والمالية والمعيشية والسياسية.

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