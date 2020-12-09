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بريطانيا تعتزم إلغاء الرسوم "العقابية" على المنتجات الأمريكية

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بريطانيا تعتزم إلغاء الرسوم "العقابية" على المنتجات الأمريكية بريطانيا تعتزم إلغاء الرسوم "العقابية" على المنتجات الأمريكية

مصراوي Masrawy

07:56 م الأربعاء 09 ديسمبر 2020

لندن - (د ب أ)

أعلنت البريطانية، اعتزامها إلغاء الرسوم العقابية المفروضة على بعض المنتجات الأمريكية، بسبب الخلاف التجاري الطويل بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الناجم عن الدعم الحكومي لكل من أيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات ومنافستها الأمريكية بوينج.

كانت منظمة التجارة العالمية، قد سمحت للاتحاد الأوروبي بفرض رسوم على كمية قيمتها 4 مليارات دولار من المنتجات الأمريكية، بسبب الدعم الحكومي الأمريكي لشركة بوينج.

من ناحيتها، قالت وزارة التجارة الدولية البريطانية، إن بريطانيا ستلغي هذه الرسوم العقابية، اعتبارًا من أول يناير المقبل، عندما تصبح رسميًا وفعليًا خارج الاتحاد الأوروبي.

وتستهدف بريطانيا من هذه الخطوة التقدم نحو تسوية تجارية مقبولة، وتقليل التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، بعد سنوات من الخلاف حول دعم شركتي صناعة الطائرات أيرباص وبوينج.

وتأمل الحكومة البريطانية في التقدم نحو مرحلة جديدة من العلاقات التجارية مع واشنطن، وشطب النزاع التجاري الذي ألحق الضرر بصناعة الطائرات على جانبي المحيط الأطلسي.

وقالت الحكومة البريطانية في بيان "نريد تقليل الصراع والوصول إلى تسوية تفاوضية بحيث نستطيع تعميق علاقاتنا التجارية مع الولايات المتحدة، وشطب كل هذه الخلافات, وإظهار رغبتنا للولايات المتحدة في إنهاء هذا الخلاف الذي لا يفيد أيًا من الدولتين".

كانت الولايات المتحدة قد فرضت رسومًا عقابية على منتجات أوروبية قيمتها 5ر7 مليار دولار في عام 2019 في إطار النزاع بشأن أيرباص وبوينج.

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