إصابة 25 شخصًا في حادث تصادم بالوادي الجديد

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الوادي الجديد- محمد الباريسي:

أصيب 25 شخصًا في حادث تصادم، اليوم الأربعاء، بمنطقة النقب في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد توفيق، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد وصول 25 شخصًا إلى مستشفى الخارجة العام، مصابين في حادث تصادم.

بالفحص تبين تصادم سيارتين أجرة "ميكروباص" بمنطقة النقب الكيلو 65 طريق الخارجة - أسيوط، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة العام، لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادث وأُحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.