جامعة بنها تحتفل باليوم العالمي لمكافحة الفساد

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القليوبية - أسامة علاء الدين:

نظمت جامعة بنها بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية بالقليوبية، اليوم الأربعاء، احتفالية باليوم العالمي لمكافحة الفساد، بحضور الدكتور جمال السعيد، رئيس الجامعة، واللواء خالد عبداللطيف، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالقليوبية، والدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال سوسة، المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور خالد عيسوي، منسق عام الأنشطة الطلابية، وسامية عبدالحميد، أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات والأمناء المساعدين وأعضاء هيئة التدريس، والجهاز الإداري والطلاب.

وفى كلمته، أكد رئيس جامعة بنها، أن الفساد هو آفة كل العصور ومكافحته بكل أشكاله تُعد من الأولويات الرئيسية لدى كل المؤسسات في جميع دول العالم سواء كانت متقدمة أو نامية، مشيرًا إلى أن الفساد بأشكاله المختلفة ظاهرة موجودة فى جميع الدول ولكن بدرجات متفاوتة من حيث الخطورة والتأثير.

وأشار إلى أن جامعة بنها تسعى باستمرار للتأكيد على قيم النزاهة والشفافية والتفاعل مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يوافق 9 ديسمبر من كل عام، إذ نظمت الجامعة في العام الماضي بالتعاون مع هيئة الرقابة الادارية بالقليوبية ندوة كبرى بهذه المناسبة والتي تناول فيها نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد، مؤكدًا أن الفساد يُعد واحدًا من أهم العقبات أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح أن جامعة بنها تلتزم بقيم أخلاقية حاكمة لأنشطتها الأكاديمية والبحثية والمجتمعية تعمل من خلالها على تحقيق معايير النزاهة والشفافية، ومن خلال هذا الالتزام استطاعت الجامعة تحقيق تميزًا ملحوظًا بتصنيف التايمز البريطاني للتنمية المستدامة 2020 والذي يقيس مدى التزام الجامعة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17 للأمم المتحدة، حيث احتلت الجامعة الترتيب الأول محليًا والترتيب 101-200 عالميًا، وتؤكد إدارة الجامعة ذلك من خلال رفع شعار "لا أحد فوق المحاسبة" من رئيس الجامعة حتى أصغر موظف بالجامعة، وقد شهدت الفترة الماضية العديد من الإجراءات التي تؤكد ذلك بوضوح.

وأشاد رئيس جامعة بنها بدور هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد وإرساء قيم النزاهة والشفافية، موجهًا التحية لرجالها الشرفاء بقيادة اللواء حسن عبدالشافي، رئيس الهيئة، لما يبذلونه من جهد مخلص وبنّاء في حماية الوطن.

من جانبه، قدم الدكتور جمال سوسة، عرض تقديمي عن جهود جامعة بنها في نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد، مشيرًا إلى أن الجامعة لديها رؤية ورسالة لإدراك وتحديد مخاطر الفساد من خلال تطوير واستكمال هيكلة الجهاز الإداري بالجامعة، وتفعيل نظم الجودة الإدارية والتميز في الأداء الحكومي بغرض تطوير جهاز إداري كفء وفعّال، وتراعي الجامعة تقديم خدمات ذات جودة عالية لمنتسبيها من خلال تفعيل آليات الشفافية والنزاهة بالوحدات داخل الجامعة، بالإضافة إلى تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية وتحديث الإجراءات القضائية تحقيقًا للعدالة الناجزة، وتفعيل التحصيل الإلكتروني في كافة وحدات الجامعة بما فيها المستشفى الجامعي.

وأشار إلى أن الجامعة قامت بعمل مبادرات طلابية وندوات للتوعية بمخاطر الفساد وخطورته على المجتمع، وعمل مطويات وملصقات للتوعية بمخاطره على المجتمع، بالإضافة إلى مشاركة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في منع الفساد والوقاية منه من خلال التعاون معهم مثل البنك الأهلي المصري.

وفى كلمته، وجه اللواء خالد عبداللطيف، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالقليوبية، الشكر لجامعة بنها لمشاركتهم في احتفالية اليوم العالمي لمكافحة الفساد، مشيرًا إلى أن جامعة بنها كانت سبّاقة في تطبيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ومنصة هامة في توعية الطلاب بالأمور المتعلقة بالفساد باعتبارهم مستقبل الدولة وأمل مصر.

وأكد أن مكافحة الفساد ليست مسئولية الأجهزة الرقابية فقط ولكنها مسؤولية تشاركية بين جميع فئات المجتمع، مشيرًا إلى أنه لابد من وجود وعي وإصرار للعمل على مكافحة الفساد لما له من مردود إيجابي على الفرد والمجتمع.

واستعرض رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالقليوبية، تعريف الفساد والآثار السلبية الناتجة عنه وأهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ودورها في وضع السياسات والبرامج والآليات التي تكفل محاصرته، كما استعرض خلال اللقاء جهود الهيئة واختصاصاتها ودورها في مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية والحفاظ على المال العام، مؤكدًا على أن تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي أحد أهم الوسائل للحد من الفساد.