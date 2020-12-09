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إيران والاتحاد الأوروبي يبحثان مجالات التعاون السابقة واللاحقة بينهما

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إيران والاتحاد الأوروبي يبحثان مجالات التعاون السابقة واللاحقة بينهما إيران والاتحاد الأوروبي يبحثان مجالات التعاون السابقة واللاحقة بينهما

مصراوي Masrawy

07:55 م الأربعاء 09 ديسمبر 2020

طهران - (د ب ا)

عقدت اليوم الأربعاء، الجولة الخامسة للمباحثات رفيعة المستوى بين إيران والاتحاد الأوروبي، برئاسة مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس عراقجي، والأمينة العامة لجهاز العمل الخارجي الأوروبي هيلجا ماريا أشميد.
وبحسب ما أوردته وكالة "إرنا" الإيرانية، اليوم الأربعاء، استعرض الجانبان الإيراني والأوروبي خلال مباحثاتهما الافتراضية اليوم، مجالات التعاون السابقة واللاحقة إزاء التحديات المتعلقة بالهجرة واللجوء ومكافحة المخدرات.
وتطرق الجانبان إلى القضايا الثنائية في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية والزراعية والنقل، والتعاون في سياق المشاريع الانسانية ذات الصلة بجائحة كورونا والكوارث الطبيعية، والطاقة النووية السلمية.

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