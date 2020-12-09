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دون حضور شعبي.. البابا تواضروس الثاني يلقي عظته الأسبوعية من المقر البابوي

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دون حضور شعبي.. البابا تواضروس الثاني يلقي عظته الأسبوعية من المقر البابوي دون حضور شعبي.. البابا تواضروس الثاني يلقي عظته الأسبوعية من المقر البابوي

مصراوي Masrawy

07:35 م الأربعاء 09 ديسمبر 2020

كتب- مصراوي:

ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية عظته الأسبوعية مساء اليوم الأربعاء من المقر البابوي بعنوان "لا تكن مغرورا"، وذلك دون حضور شعبي نظرا للإجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس (كورونا) المستجد.

وقال قداسة البابا تواضروس -في كلمته التي تم بثها عبر القنوات الفضائية المسيحية- إن هناك فرقا بين الغرور والثقة في النفس، لافتا إلى أن الإنسان المغرور لا يرى نقائصه أو أخطائه وهو يرى نفسه أنه الأصح طوال الطريق، ويرى ذاته في مرآة المدح وبهذا يكون وقع في فخ الغرور والكبرياء.

وتابع "إن هؤلاء الأشخاص يحبون مدح الآخرين، والحديث عن أنفسهم وانجازاتهم، وكذلك الظهور أمام الآخرين وأمام أي مجتمع وأنه بطل في أي مجال عمل فيه"، موضحا أن بعض الأشخاص يصابون بالغرور نتيجة كثرة الأموال، وهو أمر غير محبوب عند الله والناس، وأن هذا الشخص لا يفتخر إلا بارتفاع رصيده وأمواله.

كان قداسة البابا تواضروس الثاني قد التقى في وقت سابق اليوم مع نيافة الأنبا دانيال أسقف كنائس المعادي والبساتين وسكرتير المجمع المقدس، نيافة الأنبا دانيال الأنبا بولا أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر، نيافة الأنبا مكسيموس الأسقف العام لكنائس قطاع مدينة السلام والحرفيين.​

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مصراوي Masrawy

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