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وفاة مطران بورسعيد للروم الأرثوذكس.. والمركز الثقافي القبطي ينعيه

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وفاة مطران بورسعيد للروم الأرثوذكس.. والمركز الثقافي القبطي ينعيه وفاة مطران بورسعيد للروم الأرثوذكس.. والمركز الثقافي القبطي ينعيه

مصراوي Masrawy

07:26 م الأربعاء 09 ديسمبر 2020


كتب- مصراوي:

تُوفي أمس مطران بورسعيد وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران نيفون في مقر المطرانية بمدينة بورسعيد.

ولد مطران بورسعيد للروم الأرثوذكس نيفون (اسمه بحسب الميلاد نيكيتاس تسافاريس) في حي نيقا بمنطقة الاتيكي (قرب اثينا) عام 1959 وقد حصل على شهادة من معهد "سيفيتانيذيوس" الهندسي.

درس في معهد "اثونياذا" اللاهوتي التابع للجبل المقدس وأكاديمية التربية بمدينة "إيراكليو" بجزيرة “كريت”. ثم أتم دراسته وحصل على الشهادة من كلية اللاهوت بأثينا.

كطالب لاهوت عمل بمكتب ميتروبوليت بيريوس (الحي الذي يقع فيه ميناء أثينا) "كالينيكوس" الخاص، بينما صار راهبا عام 1982 بدير “انجراثوس” المقدس بكريت على يد رئيس أساقفة كريت "تيموثيوس"، ورسم كاهنا عام 1984 بدير "السابق المجيد" الواقع في منطقة “بالي” التابع لمدينة "ريثيمنيس" (بجزيرة كريت) على يد مثلث الرحمات الميتروبوليت "تيطس".

لمدة 20 عاما متواصلة عمل في مطرانية "بريستريو" ككاهن ورئيس للكنائس التالية: كنيسة البشارة، كنيسة القديسة مارينا وكنيسة القديسين قنسطنطين وهيلانة. كما أنه عمل على بناء دار أيتام خاص بالمطرانية والتي افتتحها ميتروبوليت بريستيري "خريسوستوموس" وقد جعله ارشمندريت.

تم إعارته عام 2005 لبطريركية الإسكندرية للروم الأرثوذكس حيث عمل بدير القديس جوارجيوس البطريركي بمصر القديمة وقد ألقى على عاتقه عملية تجديده من الأساس.

يوم 6 أكتوبر 2009 بترشيح من صاحب الغبطة "ثيوذوروس الثاني" بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا تم انتخابه أسقف مساعد بلقب أسقف البابليون مع الاحتفاظ بمسؤولياته تجاه الدير المقدس.

تمت رسامته أسقفا يوم 18 أكتوبر 2009 ويوم 26 نوفمبر 2014 تم انتخابه بالإجماع ميتروبوليت – مطران – على بورسعيد وتوابعها من قبل المجمع المقدس الإسكندري للروم الأرثوذكس.

وتقدم المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، بالعزاء للبابا ثيودورس الثاني بطريرك الروم الأرثوذكس في نياحة مطران بورسعيد وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران نيفون، وللمجمع المقدس لكنيسة الروم الأرثوذكسية، طالبين من الله نياحًا لروحه الطاهرة وتعزيات السماء لأولاده ومحبيه.

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