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مريض يكسر الزجاج ويقفز من الدور الثالث بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف

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مريض يكسر الزجاج ويقفز من الدور الثالث بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف مريض يكسر الزجاج ويقفز من الدور الثالث بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف
يعاني من ارتفاع في ضغط الدم

مريض يكسر الزجاج ويقفز من الدور الثالث بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف

قفز مريض من إحدى الجنسيات العربية كان منومًا بالدور الثالث في مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، بعد تكسير الزجاج باستخدام طفاية الحريق، وبقيَ على سطح الدور الأول لحين التعامل معه من قبل فريق الدفاع المدني وإنزاله.

وقال المتحدث الإعلامي لصحة الطائف سراج الحميدان، في بيان عن الحادثة: "تم على الفور إبلاغ العمليات الموحدة، وفي وقت وجيز تم حضور فرقة من الدفاع المدني للموقع؛ حيث تعاملت مع الموقف وتمت السيطرة على المريض من قبل الدفاع المدني والشرطة وإنزاله بواسطة الوسادة الهوائية، كما أدى تطاير الزجاج إلى إصابة أحد عمال النظافة بإصابات بسيطة".

وأشار "الحميدان" إلى أن المريض أدخل لقسم الطوارئ بالمستشفى وهو يعاني من ارتفاع في ضغط الدم؛ حيث تم تشخيص الحالة وتنويمه، وتلقى الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة في جناح التنويم.مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي الطائف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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