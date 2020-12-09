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تستمر حتى 11 من ديسمبر الجاري..  تواصل فعاليات دورة الرخصة الآسيوية لمدربي حراس المرمى

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تستمر حتى 11 من ديسمبر الجاري..  تواصل فعاليات دورة الرخصة الآسيوية لمدربي حراس المرمى تستمر حتى 11 من ديسمبر الجاري..  تواصل فعاليات دورة الرخصة الآسيوية لمدربي حراس المرمى
بمشاركة 19 مدرباً وطنيّاً بإشراف المحاضر الآسيوي جاسم الحربي

تستمر حتى 11 من ديسمبر الجاري..  تواصل فعاليات دورة الرخصة الآسيوية لمدربي حراس المرمى

تواصلت اليوم فعاليات دورة الرخصة التدريبية الآسيوية لمدربي حراس المرمى "المستوى الثاني" التي انطلقت السبت الماضي بمنشأة النادي الرياضي بوزارة الحرس الوطني بالقطاع الشرقي في الدمام، وتستمر حتى الـ11 من ديسمبر الجاري.


ويُشارك في الدورة 19 مدرباً وطنياً بإشراف المحاضر الآسيوي جاسم الحربي؛ إذ تضمنت فعاليات اليوم محاضرات نظرية وعملية واختبارات تطبيقية، وتمثل المستوى الثاني لتأهيل وتطوير المدربين المتخصصين في تدريب حراس المرمى, فيما شهد اليوم الأول إجراء تطبيق عملي للحالات التكتيكية الخاصة بحارس المرمى، مثل بناء الهجمة والتوزيع والمساندة بالتنسيق والاتصال مع المدافعين، كما عُقدت محاضرة نظرية عن النمو والتطور لحراس المرمى من سن 3 سنوات حتى مرحلة الاحتراف.

يذكر أن عدد الدورات التدريبية التي تم تنفيذها لمدربي حراس المرمى خلال المدة من فبراير 2018 وحتى ديسمبر الجاري بلغ 11 دورة استفاد منها 171 مدرباً.

دورة الرخصة التدريبية الآسيوية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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