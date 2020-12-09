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محافظ شمال سيناء: العالمية تبدأ من الرياضات المحلية

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محافظ شمال سيناء: العالمية تبدأ من الرياضات المحلية محافظ شمال سيناء: العالمية تبدأ من الرياضات المحلية

مصراوي Masrawy

07:28 م الأربعاء 09 ديسمبر 2020


شمال سيناء - أشرف سويلم:

أكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على أهمية الرياضات التي تشتهر بها المحافظة، وعلى رأسها الهجن والألعاب الشاطئية، في الترويج سياحيًا للمحافظة، ووضعها على خريطة الرياضة المصرية.

وأضاف المحافظ خلال مناقشة رسالة ماجستير للباحث محمد عايش حسين، بكلية التربية الرياضية بالعريش، تحت عنوان "تصور مقترح لتسويق المنشآت الرياضية بشمال سيناء في ظل الواقع الأمني"، بحضور الدكتور سعيد لافي، رئيس جامعة العريش، والدكتور عز الحسيني، عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور نادر شلبي، عميد الكلية سابقًا، والدكتورة سميرة محمد خليل، أستاذ الإدارة الرياضية في كلية التربية الرياضية بجامعة الزقازيق، وإيهاب حسن عبدالوهاب، مدير عام الشباب والرياضة سابقًا، أن العالمية تبدأ من الرياضات المحلية.

وأشار إلى أنه يمكن الاستفادة من الدراسة التي أعدها الباحث في دراسة مقترح تحويل المنشآت الرياضية بشمال سيناء إلى منشآت اقتصادية بعد تعديل اللوائح المالية الخاصة بها، بجانب تنمية مهارات العاملين بالمنشآت الرياضية وتسويقها وإقامة بطولات رياضية متنوعة على أرض شمال سيناء.

وأوصى الباحث في رسالته على تسويق المنشآت الرياضية بشمال سيناء مثل الصالة المغطاة والحمام الأوليمبي وغيرها من المنشآت الرياضية، والارتقاء بالموارد المالية لهذه المنشآت، وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعديل اللوائح المالية لها، ومشاركة وسائل الإعلام في تسويق المنشآت الرياضية من خلال تسليط الضوء عليها، وتوقيع بروتوكول تعاون مع جمعية رجال الأعمال لدعم النشاط الرياضي في المحافظة، ووضع حوافز استثمارية للاستثمار في المجال الرياضي بشمال سيناء، وتفعيل دور الاتحادات الرياضية وإنشاء أكاديميات رياضية متخصصة.

وقد منحت اللجنة درجة الماجستير للباحث عن رسالته بعد إجازة الرسالة.

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