ضبط 3 أطنان مكرونة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بسوهاج

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سوهاج – عمار عبدالواحد:

نفّذ مكتب مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية بأخميم في سوهاج، اليوم الأربعاء، حملة على المنشآت الغذائية والمصانع، للتأكد من جودة السلع والمنتجات المقدمة للمواطنين.

وقال الدكتور فريد السيد، مدير الإدارة الصحية بأخميم، إنه جرى تنفيذ حملة استهدفت إحدى مصانع إنتاج المكرونة بالمنطقة الصناعية بحي الكوثر، للتأكد من مدى جودة السلع والمنتجات المقدمة للمواطنين ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية.

وقال مجدي هدهد محمد، مراقب أول الأغذية بالإدارة الصحية بأخميم، إن الحملة أسفرت عن ضبط 3 أطنان مكرونة مشتبه في وجود ألوان صناعية غير مصرح بها ضمن مكوناتها، مضيفًا أنه جرى سحب عينات وإرسالها إلى معامل وزارة الصحة للفحص والتحليل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه.

جدير بالذكر أن الحملة جرت بإشراف مجدي هدهد، وبمشاركة عمر محمد، ومحمود سلامة، مفتشي الأغذية بأخميم.