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مسؤول عراقي: نتطلع إلى تعاون استراتيجي مع بعثة الناتو

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مسؤول عراقي: نتطلع إلى تعاون استراتيجي مع بعثة الناتو مسؤول عراقي: نتطلع إلى تعاون استراتيجي مع بعثة الناتو

مصراوي Masrawy

07:25 م الأربعاء 09 ديسمبر 2020

بغداد - (د ب أ)

صرح مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الأربعاء، بأن العراق يتطلع إلى تعاون استراتيجي في مجالات الدفاع والأمن والتدريب وتبادل المعلومات مع بعثة الناتو في العراق، بما يخدم استقرار المنطقة ويجنبها مزيدا من التوترات.

وقال الأعرجي، خلال استقباله قائد بعثة حلف الناتو في العراق بيير بوجهولم أولسن، إن تطوير قدرات القوات العراقية مهم جدا، وأن العراقية عازمة على تسليم الملف الأمني داخل المدن إلى وزارة الداخلية، وهي جديرة بذلك، وسيكون للأمن الوطني دور كبير كذلك، ولهذا نحتاج مزيدا من التدريب والدعم الذي يجب أن يشمل كل الأجهزة الأمنية.

من جانبه، أوضح قائد بعثة الناتو أن وجود البعثة في العراق، جاء بناءً على طلب من الحكومة العراقية، للمساعدة وفق الإمكانيات المتوفرة وأنها تعمل على الاستفادة من خبرات العراقيين في عملها.

وشهد اللقاء بحث التعاون والتنسيق مع بعثة الناتو في العراق، في مجالات الأمن وتبادل المعلومات والتدريب، إضافة إلى مناقشة الأوضاع الأمنية في المنطقة.

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مصراوي Masrawy

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