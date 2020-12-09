بهذه الكلمات.. تركي آل الشيخ ينعى الكاتب الكبير نبيل فاروق

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مصراوي Masrawy



كتب- محمد نصار:

نعى المستشار تركي آل الشيخ، الكاتب الكبير نبيل فاروق، والذي رحل عن عالمنا منذ قليل.

وكتب تركي آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، قائلا: "وداعاً د. نبيل فاروق، ‏أشهر كاتب عربي في فن الرواية البوليسية والخيال العلمي".

وتابع آل الشيخ: "رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته.. جمعتني به صداقه وتناقشنا كثيراً وأهداني روايته الأخيرة التي ولدت فكرتها في جلسة عصف ذهني جمعتني به".

وكانت أعلنت ريهام فاروق، نجلة الكاتب الكبير نبيل فاروق وفاة والدها.

وقالت في تدوينة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "توفي إلى رحمة الله تعالى والدي حبيبي الدكتور نبيل فاروق رمضان إثر أزمة قلبية".

وأضافت: صلاة الجنازة غدا الخميس بإذن الله بعد صلاة الظهر بجامع طلعت مصطفى بالرحاب بوابة 17، والدفن في مدافن العائلة بالروبيكي (من طريق الإسماعيلية)، نسألكم الحضور والدعاء.

ولد نبيل فاروق في 9 فبراير 1956، واشتهر بالأدب البوليسي والخيال العلمي، صدرت له مجموعة كبيرة من القصص عن المؤسسة العربية الحديثة في شكل كتب جيب، وقدّم عدة سلاسل قصصية من أشهرها ملف المستقبل، ورجل المستحيل، وكوكتيل 2000، ولاقت قصصه نجاحا كبيرا في العالم العربي، خاصة عند الشباب والمراهقين.