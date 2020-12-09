رحل السند والعزاء تلغرافيا.. "أبوهشيمة" يودع والده بهذه الكلمات

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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، عضو مجلس الشيوخ، وفاة والده اللواء حمدي أبوهشيمة، وذلك بعد صراع طويل مع المرض، منذ ما يقرب من 10 سنوات.

وكتب أبوهشيمة عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": رح"ل السند والقدوة.. رحل أبي صاحب القيم والمبادئ والأخلاق الرفيعة.. رحل الرجل الذي تعلمت منه الأصول واحترام الجميع. شاكر وممتن لكل من واسانا في مصيبتنا وقدم لنا عزائه".

وتابع: ونظراً لظروف انتشار جائحة كورونا وحرصاً على سلامة كل المحبين سيقتصر العزاء على التلغراف الخاص بمجموعة حديد المصريين.

واختتم أبوهشيمة قائلا: "لا أراكم الله في مكروها في عزيز لديكم".