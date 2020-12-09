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وزيرة الثقافة تنعى الكاتب نبيل فاروق: "رواياته ساهمت في تشكيل أجيال عديدة"

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وزيرة الثقافة تنعى الكاتب نبيل فاروق: "رواياته ساهمت في تشكيل أجيال عديدة" وزيرة الثقافة تنعى الكاتب نبيل فاروق: "رواياته ساهمت في تشكيل أجيال عديدة"

مصراوي Masrawy

07:00 م الأربعاء 09 ديسمبر 2020

كتب- مصراوي:

نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، الكاتب الروائي الدكتور نبيل فاروق الذي غيبه الموت اليوم ٩ ديسمبر عن عمر يناهز ٦٤ عاما إثر أزمة قلبية.

وقالت عبدالدايم: إن الراحل يمثل علامة بارزة في الكتابة الروائية البوليسية التي تربى عليها أجيال من أبناء ، والتي ساهمت في تشكيل وعيهم وفكرهم، وتوجهت بالعزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.

يذكر أن الراحل من مواليد فبراير 1956، تخرج في كلية الطب واشتهر بالأدب البوليسي والخيال العلمي.

صدرت له مجموعة كبيرة من القصص ضمن سلسلة روايات مصرية للجيب وقدّم عدة سلاسل قصصية من أشهرها ملف المستقبل، ورجل المستحيل، وكوكتيل 2000، ولاقت قصصه نجاحًا كبيرًا في العالم العربي، خاصة عند الشباب.

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