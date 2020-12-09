روحاني: إيران مستعدة للعودة إلى التزاماتها النووية

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طهران - (أ ف ب)

صرح الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، أن إيران مستعدة للعودة "في أي وقت" إلى الاحترام الكامل للتعهدات التي قطعتها للأسرة الدولية بشأن نشاطاتها النووية.

وكانت إيران وقعت خطة عمل شاملة مشتركة في فيينا في 2015 مع مجموعة "5+1" (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا) ووافقت بموجبها على الحد بشكل كبير من نشاطاتها النووية مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها.

لكن هذا الاتفاق مهدد بالانهيار منذ أن سحب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، بلاده منه في مايو 2018، قبل إعادة فرض العقوبات التي أغرقت الجمهورية الإسلامية في ركود اقتصادي عميق.

ردًا على ذلك، قلصت إيران اعتبارًا من مايو 2019 التزاماتها الرئيسية بهذا الاتفاق النووي.

وقال روحاني خلال كلمة متلفزة في مجلس الوزراء "في أي وقت، بمجرد عودة 5+1 أو 4+1 (أي بدون الولايات المتحدة) إلى جميع التزاماتها سنعود أيضا إلى جميع الالتزامات التي قطعناها".

وأضاف الرئيس الإيراني: "قلت بالفعل إن العودة الى الاتفاق النووي لا تحتاج الى عنصر الزمن بل تستدعي الإرادة".

على الرغم من انتقادات المحافظين الإيرانيين المتطرفين، أكد روحاني رغبته في مخرج دبلوماسي للأزمة الناجمة عن انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق فيينا، مؤكدا أنه مصمم على عدم تفويت "الفرصة" التي يمثلها تغير الرئيس الأمريكي في يناير.

"المال جاهز"

تبنى مجلس الشورى الإيراني، الذي يهيمن عليه المحافظون منذ انتخابات فبراير التي شهدت نسبة امتناع مرتفعة عن التصويت، في الثاني من ديسمبر وخلافًا لتوصية الحكومة، قانونًا قد يؤدي إذا طُبق إلى إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي، ما سيقوض هذا الاتفاق المعلق.

ويعود إلى الرئيس روحاني توقيع النص ليصدر القانون الذي صادق عليه مجلس صيانة الدستور. لكن الرئيس الإيراني ألمح الأربعاء إلى أنه لا ينوي التوقيع على هذا النص.

وحول المسألة النووية، قال روحاني الذي أعيد انتخابه في 2017 لولاية رئاسية ثانية من الدورة الأولى "نحتاج إلى سماع صوت واحد". وأضاف أن "الناس صوتوا لبرنامج ويريدون أربع سنوات من العمل".

ومنذ عودة العقوبات الأمربكية قطعت إيران فعليًا عن النظام المالي الدولي.

وتتهم طهران برلين ولندن وباريس بعدم القيام بأي شيء لمساعدة الجمهورية الإسلامية على الالتفاف على هذا الحظر المالي، وترى أن الأوروبيين يفشلون بالتالي في الوفاء بالتعهدات التي قطعوها في فيينا.

وتفضل المصارف الدولية بشكل عام رفض أي معاملة تتعلق بإيران بدلا من المخاطرة باحتمال مواجهة إجراءات انتقامية من الولايات المتحدة ، حتى عندما تكون السلع المعنية منتجات طبية أو غذائية أو إنسانية يُفترض أن تكون مستثناة من العقوبات الأمريكية.

وبوفاة أكثر من 51 ألف شخص من أصل حوالى مليون ومئة ألف مصاب بكوفيد-19، حسب الأرقام الرسمية، تبدو إيران الدولة الأكثر تضررًا في الشرق الأدنى والشرق الأوسط من وباء كوفيد-19. وتشكو السلطات من عدم تمكنها من الوصول إلى اللقاحات التي يفترض أن تتوفر قريبًا.

وقال روحاني "نريد شراء اللقاح، المال جاهز لكن ليس هناك مصرف يقبل بالصفقة".