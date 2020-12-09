أخبار عاجلة

بقيمة تجاوزت 113 مليون ريال .. "أنوفست العقارية" تستحوذ على مساهمة أرض الفيحاء -
صور بانورامية.. "فيضة القلت" ومشاهد رائعة تأسر السكان والمسافرين بحفر الباطن -
بينها السعودية.. أبوظبي تعفي القادمين من 13 دولة من الحجر الصحي -
وسط التفاؤل بلقاح كورونا.. صعود في أسعار النفط -
5 علامات تعتبر إنذارات مبكرة عن إصابتك بـ"السكري".. انتبه لها -
"المشيطي": البرامج والنتائج التي تحققها وزارة الزراعة كانت بسواعد وطنية ١٠٠٪ -
شاهد.. تكثيف إنشاءات 6 منارات بالمسجد الحرام خلال الجائحة -
الشورى.. مطالبات عدة لمركز التعليم الإلكتروني -
"العسيري": المملكة كرّست جهودها لوضع الإنسان على رأس أولوياتها منذ بداية "كورونا" -
هيئة المهندسين تنفي شائعة رفع سعر تكلفة المتر المربع للمباني السكنية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

حبس مؤقت لوزيرتين سابقتين بالجزائر على ذمة اتهامهما بالفساد

Print
حبس مؤقت لوزيرتين سابقتين بالجزائر على ذمة اتهامهما بالفساد حبس مؤقت لوزيرتين سابقتين بالجزائر على ذمة اتهامهما بالفساد

مصراوي Masrawy

06:50 م الأربعاء 09 ديسمبر 2020

الجزائر - (أ ش أ)

قرر مجلس قضاء الجزائر إيداع جميلة تمازيرت وزيرة الصناعة السابقة، وهدى فرعون وزيرة البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال السابقة، في الحبس المؤقت على ذمة اتهامهما بقضايا فساد مالي.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الأربعاء، إن قرار إيداع هدى فرعون وجميلة تمازيرت الحبس المؤقت جاء عقب استئناف وكيل الجمهورية (النيابة العامة) بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة لقرار وضع المتهمتين تحت الرقابة القضائية.
من جانبها، قررت هيئة الدفاع عن الوزيرتين السابقتين الطعن لدى المحكمة العليا على قرار إيداعهما الحبس المؤقت بسجن القليعة.
وتواجه فرعون، اتهامات بعد ورود اسمها في قضية فساد رجل الأعمال رضا كونيناف وعائلته المقربين من الدائرة المحيطة بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وتورطها في منح امتيازات غير قانونية لشركة خاصة بالإنترنت تابعة للإخوة كونيناف سنة 2014 مما تسبب في خسائر للخزينة العامة تبلغ بنحو 30 مليون دولار.
بينما تواجه جميلة تمازيت اتهامات بالفساد خلال فترة إدارتها "مجمع الرياض السياحي" بالعاصمة، حيث تواجه اتهامات ببيع عتاد مطاحن تابعة للمجمع بصفتها خردة حديدية، مقابل حصولها على أموال بطرق غير قانونية، وامتلاكها عقارات واستثمارات بطرق مشبوهة في فرنسا.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الست المصرية تكسب.. دعاء صنعت مهنتها وحولت الأوراق لورود

الست المصرية تكسب.. دعاء صنعت مهنتها وحولت الأوراق لورود

"التنمية المحلية" توقع بروتوكول عقد الاستشارات الخاصة بمصرف كتشنر

"التنمية المحلية" توقع بروتوكول عقد الاستشارات الخاصة بمصرف كتشنر

الرئيس المصري يتفقد الكلية الحربية

الرئيس المصري يتفقد الكلية الحربية

جزء من آخر حوار لـ الكاتب الكبير نبيل فاروق مع #من_مصر قبل وفاته

جزء من آخر حوار لـ الكاتب الكبير نبيل فاروق مع #من_مصر قبل وفاته

شبكة عيون الإخبارية