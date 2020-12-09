أسوان تحتفل باليوم العالمي لمكافحة الفساد (صور)

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مصراوي Masrawy

أسوان - إيهاب عمران:

شهد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم الأربعاء، فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، تحت شعار "متحدون على محاربة الفساد" بحضور اللواء إيهاب البنداري، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والدكتورة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي والتطوير المؤسسي.

وقال المحافظ، إن النجاح هو الحد من الفساد ومنعه وليس تصيد الأخطاء، وهو ما تقوم بتنفيذه حاليًا بشكل عملي هيئة الرقابة الإدارية، التي نثمن ونقدر دورها الوطني للسعى جديًا لتوضيح كافة الجوانب والمحاور التي يجب على الجهاز التنفيذي اتباعها للوصول إلى المكافحة الحقيقية للفساد، من أجل بتر جذوره نهائيًا بالمؤسسات الحكومية لتعم الطمأنينة بين مؤدي الخدمة ومتلقيها من المواطنين، مشيرًا إلى أن هذا ما تسعى الدولة لتطبيقه من خلال منظومة الشباك الواحد للخدمات الحكومية، وتفعيل مشروع التحول الرقمي لكافة الخدمات، لافتًا إلى تقديم نحو 82 خدمة متنوعة عبر مراكز التطوير التكنولوجي بمختلف الوحدات المحلية.

وأضاف أن قضية مكافحة الفساد تُعد من أخطر القضايا التي تواجه الدول، فهو أداة تعطل حركة التنمية الاقتصادية، كما أنه يتسبب في عدم الاستقرار لكافة مؤسسات الدولة، وهو ما يتطلب زيادة الوعي بخطورة الفساد من أجل مكافحته، لافتًا إلى أن هذا اللقاء يهدف إلى التأكيد على أهمية مكافحة كافة أوجه الفساد بمختلف أشكاله، وخاصة في ظل الإجراءات الرادعة التي تتخذها أجهزة الدولة ممثلة في الهيئة العامة للرقابة الإدارية والجهات المعاونة لها لمنع الفساد وتعزيز إنفاذ القانون.

ومن جانبه، أوضح اللواء إيهاب البنداري، أن عام 2021 سيشهد استضافة مصر للمؤتمر العالمي للدول الأطراف لمكافحة الفساد، والذي ستشارك فيه أكثر من 180 دولة، مضيفًا أن ظاهرة الفساد تعد ظاهرة تاريخية، وللعمل على مكافحتها، جرى وضع استراتيجية وطنية تضم إجراءات متنوعة، وبالتوازي مع ذلك يجري حاليًا تطبيق منظومة التحول الرقمي التي تعتبر خطوة إيجابية على الطريق الصحيح لتعزيز مفاهيم الشفافية والنزاهة، وهو ما يتطلب تفعيل ثقافة مجتمعية رافضة للفساد.

وعرض رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبر فيلم تسجيلي القوانين التي تطبقها الدولة المصرية لمكافحة الفساد.