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مصراوي Masrawy



كتب- مصراوي:

انطلقت ظهر اليوم بأحد فنادق القاهرة بمدينة نصر ورشة العمل التي ينظمها مكتب الأمم المتحدة بالقاهرة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية المصرية بدعم من اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم وذلك تحت عنوان "حماية الرياضة في مصر من الفساد، وتستمر ورشة العمل ليومين على أن تختتم غدا الخميس.

تحدث في بداية الورشة منى سالم الممثل الإقليمي لمشروع مكافحة الفساد وغسل بمكتب الأمم المتحدة وتحدثت عن أهداف الورشة وحرص الأمم المتحدة وهيئة الرقابة الإدارية على محاربة الفساد ومنها الفساد الرياضي.

كما تحدث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة من خلال الفيديو كونفرانس قائلا إن مصر أكبر من الفساد وأن الدولة المصرية وبتعليمات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي تواجه الفساد وتحاربه من خلال أجهزتها الرقابية وعلى رأسها هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات.

وقال وزير الشباب والرياضة إن الرياضة بنظامها الاحترافي وشعبيتها الجارفة ومئات المليارات التي تصرف عليها من خلال تنظيم الأحداث الرياضية والتعاقد مع كبرى الشركات الدولية لرعايتها وجلب الأموال أصبح مواجهة الفساد فيها أصبح ضروريا.

كما تحدث أحمد عبدالرسول رئيس الأمانة الفنية للجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته، قائلا إن التعاون مستمر مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الرياضي ويلقى ذلك اهتماما كبيرا من هيئة الرقابة الإدارية.

وأشار إلى أن الحديث عن الفساد الرياضي ربما يكون سهلا ولكن مواجهته وبقوة يحتاج مجهودا كبيرا وتكاتف من الجميع ويصب ذلك في صالح الأجيال القادمة للعمل في بيئة طيبة ومناسبة.

كما تحدث أيمن طارق ممثل الأمانة الفنية للجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته قائلا: مكافحة الفساد الرياضي أمرا ملحا بعد أن أصبح الدستور المصري يضمن ممارسة المصريين للرياضة والفساد في الرياضة حاليا تتم مكافحته بقوة من جميع أجهزة الدولة ومنها هيئة الرقابة الإدارية برئاسة اللواء حسن عبدالشافي وهي هيئة رقابية ومنوط بها مكافحة الفساد الإداري لجمهورية مصر العربية، كما أن رئيس الوزراء يترأس لجنة وقاية الفساد ومكافحته.