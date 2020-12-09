دبي تكرم 10 أطباء وباحثين وتمنحهم أكبر جائزة طبية بالمنطقة

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دبي - (د ب أ)

فاز أطباء وباحثون من الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية والإمارات والكويت، بجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية الإماراتية.

وتوصف الجائزة بأنها أكبر جائزة للعلوم الطبية في المنطقة العربية والشرق الاوسط، وتحظى باهتمام كبير من قبل الاطباء والباحثين في مختلف أنحاء العالم.

واختارت اللجنة المنظمة للجائزة إعلان أسماء الفائزين ونشر صورهم مساء اليوم الأربعاء، على واجهة برج خليفة، أطول مبنى في العالم، تكريما وتقديرًا للفائزين.

وقال عبد الله بن سوقات المدير التنفيذي للجائزة، إن الدورة الحالية من الجائزة اختارت موضوع الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، محورًا رئيسًا لها، ونال الجوائز 10 أطباء وباحثين وجهات صحية، فيما تبلغ قيمة الجوائز 8ر2 مليون درهم (الدولار يعادل 67ر3 درهم).

وأضاف بن سوقات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "فاز بجائزة حمدان العالمية الكبرى، رئيس قسم الهندسة الميكانيكية وهندسة العمليات، وأستاذ الروبوتات والأنظمة الذكية في المعهد الفيدرالي للتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية، البروفيسور برادلي نيلسون، تقديرًا لأبحاثه على الروبوتات الدقيقة، والروبوتات النانوية، وما ترتبط به من تطبيقات في علم الأحياء والطب".

وفاز بجائزة المتطوعين في الخدمات الطبية والإنسانية، اللجنة الوطنية العليا لتنظيم التطوع بالإمارات، تقديراً لإنجازاتها في تطوير منظومة متكاملة ومستدامة للعمل التطوعي في الإمارات خلال الأزمات.

وفي فئة جوائز العالم العربي، فاز بجائزة حمدان لأفضل كلية أو مركز طبي في العالم العربي، معهد دسمان للسكري بالكويت، حيث يعمل المركز من خلال تطوير الأبحاث وبرامج الوقاية المتكاملة، وكذلك برامج التدريب والتعليم للتصدي لوباء السكري في الكويت.

كما فاز بجائزة حمدان للشخصيات الطبية المتميزة في الوطن العربي الدكتور خالد العتيبي، استشاري مناظير وجراحة الكلى والمسالك، والأستاذ بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، بمدينة الدمام السعودية، وهو أول جراح بالشرق الأوسط يقوم بإجراء جراحة إزالة أورام الكلي عن طريق المناظير عام 1996، كما نجح في القيام بعمليات جراحية نادرة سُجِّلَت في العديد من المجلات والكتب العلمية العالمية، من بينها جراحة حصوات الكلى بطريقة تداخلية.

وفي فئة جوائز دولة الإمارات، فاز بجائزة أفضل قسم طبي حكومي قسم الأشعة في مستشفى راشد بدبي، ونال الجائزة الراحل الدكتور محمود فكري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط سابقًا، مستشار وزير الصحة في دولة الإمارات، والدكتور عبد الرحيم مصطفوي استشاري جراحة الأطفال بدبي، والدكتور خليل قائد خبير التدريب والتطوير بوزارة الصحة.

ويرعى الجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية بالإمارات، وتهدف الجائزة للإرتقاء بمنظومة الخدمات الطبية محليًا وإقليميًا ودوليًا، وتكريم الباحثين من كافة أرجاء العالم والذين يجرون أبحاثًا طبية متميزة تخدم البشرية.