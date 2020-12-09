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محكمة سعودية تبرئ 13 متهمًا في قضية "رافعة الحرم المكي"

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محكمة سعودية تبرئ 13 متهمًا في قضية "رافعة الحرم المكي" محكمة سعودية تبرئ 13 متهمًا في قضية "رافعة الحرم المكي"

مصراوي Masrawy

06:45 م الأربعاء 09 ديسمبر 2020

الرياض - (د ب أ)

أصدرت المحكمة الجزائية في مكة بالسعودية، اليوم الأربعاء، حكمًا جديدًا ببراءة 13 متهمًا في قضية رافعة الحرم، التي تعود لعام 2015، بينهم مجموعة بن لادن.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، طبقًا لما نشرته صحيفة "عكاظ أونلاين" اليوم الأربعاء، أن هيئة الأرصاد وحماية البيئة أصدرت نشرة عن أحوال الطقس في يوم الحادثة واليوم الذي قبله تضمن بأن سرعة الرياح في البحر الأحمر تراوح ما بين 1 و38 كيلومترًا في الساعة فقط، ولم تتضمن وصف الحالة بأنها أعاصير أو نحوه، ما يجب معه أخذ الحيطة والحذر.

وقالت إن الدائرة لم تجد في أوراق الدعوى ما يفيد بقيام الهيئة العامة للأرصاد بالتحذير والتنبيه على توقع حدوث هذه الكارثة، كما "تشير الدائرة إلى أن ما حصل بمكة ذلك اليوم يمكن إلحاقه بالجوائح والآفات السماوية التي يصعب إن لم يستحل معها أخذ حيطة أو حذر، ومن المتقرر عند الفقهاء بسقوط الضمان فيها وبالتالي انتفاء المسؤولية".

وكانت محكمة الاستئناف رصدت 6 ملاحظات على حكم البراءة السابق، وجاء من بين أبرز الملاحظات أن سقوط الرافعة واقع ثابت ونتج عنه وفيات وإصابات ولا يمكن للمتهم الرئيسي والآخرين إنكار ذلك، وأن الشركة المسؤولة عن المشروع وبقية المتهمين يتحملون الإجراءات المتخذة لضمان سلامة الرافعة الضخمة وسلامة مرتادي بيت الله الحرام من خطرها ولا يلتفت لمبرراتهم المقدمة للمحكمة.

يشار إلى أنه في سبتمبر 2015؛ قبل أقل من أسبوعين من ذروة موسم الحج، تسبب حادث سقوط الرافعة في الحرم المكي، بحرج للسعودية التي كانت بدأت سلسلة من مشروعات التوسعة في الحرم المكي؛ وهي الحادثة التي نجم عنها وفاة 110 أشخاص وإصابة 209 أشخاص من زوار بيت الله الحرام.

وكانت المحكمة الجزائية في مكة المكرمة أصدرت في سبتمبر 2019 حكمًا يقضي بتبرئة جميع المتهمين بقضية رافعة الحرم المكي وهم مجموعة بن لادن؛ المقاول الرئيسي لأعمال توسعة الحرم المكي.

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