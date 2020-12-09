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السودان - (أ ش أ)

أكد سفير مصر في السودان السفير حسام عيسى، لعضو مجلس السيادة السوداني الدكتور صديق تاور، حرص مصر الكامل على دعم السودان في هذه الفترة، وتطوير العلاقات الثنائية على كافة المستويات.

والتقى السفير حسام عيسى، اليوم الاربعاء، مع عضو مجلس السيادة الدكتور صديق تاور.

وقال السفير المصري، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط في الخرطوم، إن اللقاء مع الدكتور صديق تاور، ناقش كافة تطورات العلاقات الثنائية، في كافة المجالات التعليمية والتنموية والإنسانية، وجهود وضع ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إلى السودان في شهر أغسطس الماضي موضع التنفيذ.

وأضاف السفير حسام عيسى أن الدكتور صديق تاور أكد، من جانبه، حرص السودان على الاستفادة الكاملة من كافة المشروعات الثنائية والمنح الدراسية خاصة من جانب الأزهر الشريف للسودان الشقيق، وفي كافة المجالات الأخرى.

وأشاد تاور، بدور مصر تجاه السودان، وحرصها على إنجاح الفترة الانتقالية، متدحا، المستوى المتطور الذي تشهده علاقات البلدين، والتنسيق المستمر بينهما في كافة المجالات.