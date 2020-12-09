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محافظ الدقهلية يوجه بسرعة صرف الإعانات المالية لمصابي حادث قطار المنصورة

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محافظ الدقهلية يوجه بسرعة صرف الإعانات المالية لمصابي حادث قطار المنصورة محافظ الدقهلية يوجه بسرعة صرف الإعانات المالية لمصابي حادث قطار المنصورة

مصراوي Masrawy

06:21 م الأربعاء 09 ديسمبر 2020

الدقهلية-رامي محمود:

زار محافظ الدقهلية، مصابي حادث قطار المطرية/ المنصورة، والذي عاد إلى الخلف بسرعة شديدة، مما أدى إلى اصطدامه بحاجز خرساني داخل محطة قطارات المنصورة برصيف رقم 1، اليوم الأربعاء، وذلك بعد نقلهم إلى مستشفى المنصورة الدولي.

وكلف المحافظ، الدكتور وائل عبدالعزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بسرعة صرف الإعانات المالية للمصابين، كما وجه المحافظ، الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، بمتابعة الحالات التي مازالت بالمستشفى وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية لهم حتى تماثلهم للشفاء.

وقال وكيل وزارة الصحة، إن إجمالي عدد المصابين 22 مصابًا، جرى خروج 18 منهم بعد إجراء الإسعافات لهم والاطمئنان بأن حالتهم طبيعية، ويوجد حاليًا 4 مصابين محجوزين لتلقي العلاج بالمستشفى وحتى تماثلهم للشفاء، وأنه لاتوجد حالات وفاة بالحادث.

وأعرب محافظ الدقهلية عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدًا على اهتمام المحافظة بكافة أجهزتها بأبناء المحافظة، وتوفير كافة أوجه الدعم والعناية والرعاية لهم.

تلقى اللواء رأفت الفقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من مدير شرطة النقل والمواصلات، بوقوع حادث اصطدام بمحطة قطار المنصورة، نتج عنه صوت ضخم.

انتقلت قوات الحماية المدنية، وضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أن القطار المتجه إلى مدينة المطرية أثناء عودته عاد إلى الرصيف بالخلف لتحميل الركاب، عاد مسرعًا باتجاه الحاجز الحديدى مما تسبب في ارتطامه وسماع دوي صوت ضخم.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة ومباشرة التحقيقات، وجرى نقل المصابين.

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