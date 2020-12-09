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مصرع طفل غرقًا في مياه ترعة "شنوان" بالمنوفية

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مصرع طفل غرقًا في مياه ترعة "شنوان" بالمنوفية مصرع طفل غرقًا في مياه ترعة "شنوان" بالمنوفية

مصراوي Masrawy

06:21 م الأربعاء 09 ديسمبر 2020

المنوفية- أحمد الباهي:

لقي طفل مصرعه غرقًا، اليوم الأربعاء، إثر سقوطه في مياه ترعة مجاورة لمنزله بقرية شنوان التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من الرائد محمد المغربي، رئيس مباحث شبين الكوم، يفيد بمصرع الطفل "حسام.م.ص" 3 سنوات، غرقًا في مياه الترعة بقرية شنوان، أثناء لهوه.

وأفادت تحريات الشرطة، عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وجرى عرض الجثمان على الطب الشرعي، والذي صرح بدفنه، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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