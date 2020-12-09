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محافظ الإسكندرية: الدولة القوية هي التي تقضي على الفساد والمفسدين

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محافظ الإسكندرية: الدولة القوية هي التي تقضي على الفساد والمفسدين محافظ الإسكندرية: الدولة القوية هي التي تقضي على الفساد والمفسدين

مصراوي Masrawy

06:13 م الأربعاء 09 ديسمبر 2020

الإسكندرية – محمد عامر:

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن الدولة القوية هي التي تقضي على الفساد والمفسدين، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية وجميع أجهزة الدولة يبذلون أقصى الجهود لمكافحة الفساد.

وأضاف خلال الندوة التي نظمتها المحافظة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية تحت عنوان "هيئة الرقابة الإدارية ودورها في منع ومكافحة الفساد"، اليوم الأربعاء، بحضور اللواء وليد السعيد، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية، أن تلك المحاضرة هي فرصة جيدة للتوعية بمخاطر الفساد على التنمية والأفراد والمجتمع بشكل عام، لافتًا إلى أن الفساد أصبح ظاهرة عالمية تؤثر على جميع البلدان.

ووجه المحافظ الشكر إلى هيئة الرقابة الإدارية، مشيدًا بدورها في مكافحة الفساد بشتى صوره في جميع أجهزة الدولة ومكافحته، ما يضمن سلامة الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام.

تأتي الندوة ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد 2020، تحت شعار "متحدون على مكافحة الفساد"، وذلك بحضور القيادات التنفيذية والأمنية والرقابية.

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