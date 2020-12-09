القبض على مرشح خاسر و24 من أنصاره قطعوا الطريق في الدقهلية

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الدقهلية-رامي محمود:

ألقت قوات الأمن بالدقهلية، اليوم الأربعاء، القبض على مرشح خاسر، و24 من أنصاره، في انتخابات الدائرة الخامسة ومقرها مركز شرطة بلقاس، وذلك بعد اعتراضهم على سقوطه، وقيامهم بقطع طريق جمصه الدولي الساحلي.

وكان اللواء رأفت عبدالفقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لإدرة شرطة النجدة، بقيام العشرات من أهالي منطقة الحفير التابعة لمركز بلقاس، بقطع الطريق الدولي الساحلي أمام مدينة المنصورة الجديدة ووضع إطارات السيارات وأفرع الأشجار وإشعال النيران بها، وافترش عدد من السيدات الأرض اعتراضًا على سقوط ابن منطقتهم "عوض أبوالنجا" الذي كان يخوض جولة الإعادة عن دائرة بلقاس.

وانتقل مدير الأمن، ومدير المباحث الجنائية، وقوات الأمن المركزي، وضباط مباحث جمصه، إلى مكان الواقعة، وجرى التعامل مع المحتجين بإطلاق القنابل المسيلة للدموع عليهم، وتمكنت القوات من ضبط 25 شخصًا بينهم المرشح الخاسر، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

جدير بالذكر أن اللجنة العامة للانتخابات بدائرة بلقاس قد أعلنت، مساء أمس الثلاثاء، حصول وحيد قرقر، مرشح حزب مستقبل وطن، على 93 ألفًا و250 صوتًا، واللواء فايق الزكي، مستقل، على 55 ألفًا و642 صوتًا، ليحققا أعلى الأصوات، ليكونا المؤهلين للفوز بالمقعدين المخصصان للدائرة، بينما حصل كل من عوض أبوالنجا، على 53 ألفًا و350 صوتًا، وإلهامي عجينة، مرشح حزب المؤتمر، على 35 ألفًا و131 صوتًا.