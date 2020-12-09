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وكالة الأدوية الأوروبية: تعرضنا لهجوم الكتروني

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وكالة الأدوية الأوروبية: تعرضنا لهجوم الكتروني وكالة الأدوية الأوروبية: تعرضنا لهجوم الكتروني

مصراوي Masrawy

06:26 م الأربعاء 09 ديسمبر 2020

وكالات

‏‎أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية، مساء اليوم الأربعاء، أنها تعرضت لهجوم إلكتروني، حسبما ذكرت "فرانس برس" في نبأ عاجل لها.

وخلال أزمة جائحة كورونا، ازدادت الهجمات الإلكترونية بهدف قرصنة الأبحاث الخاصة باللقاحات، وسرقة البيانات الحكومية وبيانات الشركات المطورة للقاحات.

وفي نوفمبر الماضي، أعلنت شركة مايكروسوفت الأمريكية العملاقة للبرمجيات انن ثلاثة "من الأطراف الفاعلة فى شكل دول" بدءا من " إلى يشنون هجمات إلكترونية ضد شركات تطوير اللقاحات فى عدد من الدول، بما في ذلك فرنسا وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وكانت الولايات المتحدة، قد اتهمت أيضًا الصين في يوليو الماضي، بمحاولة اختراق أنظمة شركات تطوير اللقاحات.

كورونا.. لحظة بلحظة

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مصراوي Masrawy

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