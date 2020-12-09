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رئيس غانا الحالي يتصدر نتائج الانتخابات الرئاسية

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رئيس غانا الحالي يتصدر نتائج الانتخابات الرئاسية رئيس غانا الحالي يتصدر نتائج الانتخابات الرئاسية

مصراوي Masrawy

06:26 م الأربعاء 09 ديسمبر 2020

أكرا - (د ب أ)

أعلنت مفوضية الانتخابات اليوم الأربعاء، تصدر رئيس غانا الحالي نانا أدو أكوفو- أدو، في عدد الأصوات وتفوقه على منافسه الرئيسي الرئيس السابق جون دراماني ماهاما.

وقالت اللجنة بعد فرز نتائج 270 من إجمالي 275 دائرة انتخابية في البلاد إن أكوفو- أدو، حصل حتى الآن على 3ر51% من الأصوات، يليه ماهاما بنسبة 29ر47%.

ويحتاج المرشح إلى الحصول على 50% على الأقل من الأصوات ليتم انتخابه في الجولة الأولى من التصويت الذي أطلق عليه "معركة عملاقين".

وهذه هي المرة الثالثة التي يتنافس فيها أكوفو- أدو المنتمي للحزب الوطني الجديد الحاكم، ومهاما زعيم حزب المؤتمر الوطني الديمقراطي، على منصب الرئاسة، حيث فاز كل منهما من قبل في انتخابات واحدة، حيث فاز أكوفو- أدو في 2016 ومهاما في 2012.

وانتخب ما يقرب من 17 مليون ناخب مسجل في غانا 275 نائبا من بين 914 مرشحًا في انتخابات السابع من ديسمبر، ومن المتوقع أن يفوز حزب أكوفو- أدو بأغلبية المقاعد في البرلمان مجددًا.

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