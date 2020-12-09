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السفير الإثيوبي بالقاهرة: نأمل في اتفاق حول سد النهضة خلال 6 أشهر

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السفير الإثيوبي بالقاهرة: نأمل في اتفاق حول سد النهضة خلال 6 أشهر السفير الإثيوبي بالقاهرة: نأمل في اتفاق حول سد النهضة خلال 6 أشهر

مصراوي Masrawy

06:22 م الأربعاء 09 ديسمبر 2020

القاهرة - (د ب أ)

أعرب السفير الإثيوبي في القاهرة ماركوس تيكلي، عن أمله أن يتم التوصل إلى اتفاق حول سد النهضة خلال الستة الأشهر المقبلة، قبل أن يأتي موسم الأمطار، حيث ستحتجز إثيوبيا المياه للمرة الثانية لملء خزان سد النهضة.

وقال تيكلي في حوار مع وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، وردًا على سؤال حول عزم إثيوبيا استكمال ملء خزان السد في موسم الأمطار المقبل، حتى في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع والسودان: "نحن الآن في ديسمبر، أمامنا 6 أشهر قبل أن يأتي موسم الأمطار القادم، نأمل أن نتمكن من التوصل إلى اتفاق خلال الستة أشهر المقبلة".

وأضاف السفير الإثيوبي: "لا يمكننا القول إن إثيوبيا تملأ خزان السد، نحن فقط نحتجز المياه، والعام الماضي احتجزنا كمية صغيرة من المياه، فقط 6 %، إذن هذا ليس ملء فعلي، نحن فقط نحتجز المياه"، على حد قوله.

وتابع: "نأمل أن تأتي الأمطار أكثر غزارة العام المقبل، حتى نتمكن من احتجاز كم أكبر من المياه"، مضيفًا: "كما نأمل أن نتوصل لاتفاق مع مصر والسودان خلال الأشهر المقبلة".

وبدأت إثيوبيا تشييد سد النهضة على النيل الأزرق عام 2011، وتخشى مصر من تأثير السد على حصتها من المياه، والبالغة 5ر55 مليار متر مكعب سنويا، تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.

وتوقفت المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا منذ أغسطس الماضي، والتي تمت تحت رعاية الاتحاد الأفريقي. ولم تنجح تلك المفاوضات في التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث، وانتهت عقب إعلان إثيوبيا انتهاء مرحلة الملء الأولى للسد.

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