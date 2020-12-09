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بالصور.. ميداليات تذكارية لمدينة القاهرة التاريخية في عيدها الـ 1050

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بالصور.. ميداليات تذكارية لمدينة القاهرة التاريخية في عيدها الـ 1050 بالصور.. ميداليات تذكارية لمدينة القاهرة التاريخية في عيدها الـ 1050

مصراوي Masrawy

06:23 م الأربعاء 09 ديسمبر 2020

كتب- مصراوي:

أصدرت مصلحة الخزانة العامة وسك العملة مجموعة من الميداليات التذكارية التي تحتفي بالقاهرة التاريخية وذلك بالتزامن مع اختيارها عاصمة للثقافة والحضارة الإسلامية لعام 2020.

وأوضحت إيمان زيدان مساعد وزير السياحة والآثار لتطوير المواقع الأثرية، أن الميداليات تحمل صور مجموعة من الآثار الإسلامية التي تمثل علامات حضارية في سيرة عمران المدينة، منها الجامع الأزهر وجامع الأقمر وقبة الإمام الشافعي وجامع السلطان حسن وجامع محمد علي.

كما صوّر على البعض الآخر مآذن وقباب كرمز لعمارة المدينة، بالإضافة إلى ميدالية تحمل صورة السقاء الذي حمل والحياة بين أحيائها وشوارعها.

جدير بالذكر أن مدينة القاهرة التاريخية أحد أبرز المدن التراثية القديمة على مستوى العالم المسجلة على قائمة التراث العالمي فهي مدينة حية غنية بآثارها المعمارية والفنية الفريدة من نوعها.

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مصراوي Masrawy

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