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محمد فايق: الرقابة الإدارية تقوم بدور مشرف في مكافحة الفساد

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محمد فايق: الرقابة الإدارية تقوم بدور مشرف في مكافحة الفساد محمد فايق: الرقابة الإدارية تقوم بدور مشرف في مكافحة الفساد

مصراوي Masrawy

06:19 م الأربعاء 09 ديسمبر 2020

كتب- محمد نصار:

أكد محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن هيئة الرقابة الإدارية تقوم بدور مشرف في مكافحة الفساد وحماية ثمار التنمية التي تحققها الدولة.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها اليوم الأربعاء بالمؤتمر الذي نظمته هيئة الرقابة الإدارية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد ويوافق التاسع من ديسمبر من كل عام برعاية الأمم المتحدة.

وأضاف محمد فايق: هناك علاقة وثيقة بين الفساد وحقوق الإنسان حيث يتسبب الفساد في عدم المساواة بين الأشخاص وسوء توزيع الموارد وهو حق كفيل من حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن الفساد من شأنه التأثير على القطاع الاقتصادي ويرهق خزانة الدولة ويؤثر على عدالة التوزيع والفقر واتساع الفجوة بين الطبقات الاجتماعية ويقود إلى التشكيك في فعالية القانون.

وأشاد بالوسائل التي تقوم بها الدولة في إطار مكافحة الفساد حتى أسهمت في تقليل معدلات الفقر للمرة الأولى، ومواصلة القضاء عليه.

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