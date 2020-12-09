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مركز 911.. الأمن والخدمات تحت مظلة واحدة في "جيتكس 2020" بدبي

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تضمن توحيد قواعد البيانات لتحسين معدل الاستجابة للحالات الطارئة

مركز 911.. الأمن والخدمات تحت مظلة واحدة في

سابقت وزارة الداخلية في المملكة العربية الزمن لبناء مفهوم عمليات مشتركة يحقق التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الأمنية والخدمية، من خلال نظام موحد لتبادل المعلومات بين القيادات الأمنية والخدمية، وتمرير التحذيرات والأوامر إلى مختلف المستويات الإدارية، وتوحيد قواعد البيانات في مكان واحد، وذلك لتحسين معدل سرعة الاستجابة للحالات الطارئة.

وكان من ثمرات جهود الوزارة في ذلك، إطلاق المركز الوطني للعمليات الأمنية لمتابعة الحالة الأمنية في مناطق المملكة كافة على مراحل، والتنسيق مع الجهات الأمنية والجهات الحكومية ذات العلاقة؛ لمعالجة الحالات الأمنية الطارئة، وفقاً لما يتطلبه الموقف الأمني، وبرزت مخرجات المركز، مركز العمليات الأمنية الموحدة (911)، الذي يستعرض إمكاناته الأمنية والخدمية في أسبوع جيتكس 2020 في دبي.

ودشنت خدمات المركز الوطني للعمليات الأمنية في منطقتي مكة المكرمة والرياض، حيث يخدم مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة مكة المكرمة مدينة مكة، إضافة إلى (16) محافظة تابعة لها، وفي منطقة الرياض يقدم المركز خدماته لـ(22) محافظة، إضافة إلى مدينة الرياض، حيث وحّد عمل (62) غرفة عمليات تحت سقف واحد وبرقم طوارئ موحد (911).

ويختص المركز باستقبال جميع المكالمات الطارئة الخاصة بالجهات الأمنية التالية: الأمن العام (المرور - القوات الخاصة لأمن الطرق - دوريات الأمن)، والدفاع المدني، والقوات الخاصة للأمن البيئي، وفق معايير عالمية تضمن سرعة استجابة الفرق الميدانية في مباشرة البلاغات ومتابعتها حتى إنهائها.

كما يضم المركز عدداً من الشركاء مثل: وزارة النقل، ووزارة الصحة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، والهلال الأحمر السعودي، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة المياه الوطنية.

يُذكر أن مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 يأتي كأحد أهم المبادرات التي تنفذها وزارة الداخلية، بالتعاون مع برنامج جودة الحياة تحقيقاً لمستهدفات البرنامج أحد برامج رؤية المملكة 2030.

مركز 911.. الأمن والخدمات تحت مظلة واحدة في

مركز 911.. الأمن والخدمات تحت مظلة واحدة في

مركز 911.. الأمن والخدمات تحت مظلة واحدة في

وزارة الداخلية المملكة العربية السعودية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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