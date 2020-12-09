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"بغلف" ينقذ النصر من خصم 3 نقاط.. ويدفع مليونَيْ ريال للفيحاء

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بعد صدور حكم نهائي من غرفة فض المنازعات

أسهم العضو الذهبي لنادي النصر عبدالعزيز بغلف، في إنقاذ فريقه الكروي الأول من خصم 3 نقاط في الدوري، بعد تأخر إدارة النصر في سداد مستحقات لاعب "الفيحاء" السابق عبدالله آل سالم، لاعب "الاتفاق" حالياً، بعد صفقة انتقاله للنصر.

وسدد "بغلف" (2) مليونَيْ ريال كمستحقات للاعب، اليوم الأربعاء، بعد أن صدر حكم نهائي من غرفة فض المنازعات يقضي بالسداد الفوري، وإلا سيخصم 3 نقاط من رصيد الفريق النصراوي.

وغرّمت لجنة الانضباط والأخلاق نادي النصر في نوفمبر الماضي مبلغ 60 ألف ريال؛ بسبب عدم تنفيذ قرار غرفة فض المنازعات والقاضي بتسديد مستحقات الفيحاء في الصفقة.

ومنحت لجنة الانضباط حينها مهله للنصر لمدة 30 يوماً (تنتهي اليوم الأربعاء)، لسداد كامل المبلغ قبل البدء بالتدرج في العقوبات والتي تصل إلى حرمان من التسجيل وخصم النقاط.

العضو الذهبي لنادي النصر عبدالعزيز بغلف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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